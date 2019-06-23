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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 09:36

'da son iki anket! İstanbul'da kim önde?

Pazar günü seçimlerinin hemen öncesinde iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı. İki şirketin anket sonuçlarında ve 'nun oy oranları birbirine yakın olsa da, Binali Yıldırım'ın yüzde 50'nin üzerinde oyla önde olduğu görülüyor. Şirketin yaptığı araştırma, İstanbul genelinde 39 ilçede, 3.000 kişi ile CATI yöntemiyle 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Seçime katılım oranı yüzde 86,4 olarak tespit edildi. Katılımcılara, "bilgi ve tecrübe açısından adayların hangisi sizce daha yeterlidir?" sorusu soruldu. Bu soruya yüzde 51,2 oranında "Binali Yıldırım" cevabı gelirken, yüzde 48,8 oranında da Ekrem İmamoğlu yanıtı geldi. Peki sonuçlar İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu


23 Haziran seçim anketi son dakika sonuçlar İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son oy oranları. İstanbul'daki seçimlere bir gün kala iki yeni şirketin anketi açıklandı. Açıklanan anketlerde oyların kime verileceğinin yanında farklı sorular da soruldu. İşte İstanbul seçim anketleri... 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce son anketler yayımlandı. Nev Bilgi Danışmanlık'ın anketine göre Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,45 iken, Statü Araştırma şirketinin anketine göre ise Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,2 şeklinde. 23 Haziran Pazar günü İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı. İki şirketin anket sonuçlarında Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları birbirine yakın olsa da, Binali Yıldırım'ın yüzde 50'nin üzerinde oyla önde olduğu görülüyor.

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