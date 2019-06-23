23 Haziran İstanbul seçimleri saat 08.00 itibari ile başladı. Milyonlarca İstanbullu Pazar günü bir kez daha sandık başına gidiyor. Peki 23 Haziran'da nerede oy kullanacağım, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır, e devlet üzerinden YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Oy kullanacak vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile YSK seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Sandık başına giderken evlerinize gelen seçmen kağıdının yanımızda olmasına gerek yok. Onun yerine pasaport, ehliyet ya da nüfus cüzdanı yani T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu bu belgelerle sandığa gitmeniz yeterli olacaktır. Peki Oy nasıl kullanılır? 23 Haziran'da nasıl oy kullanacağız? YSK İstanbul seçimi nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?