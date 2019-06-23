Vatandaşlar oy kullanma yerlerini merak ediyor. Son olarak YSK seçmen listeleri muhtarlıklara asılmıştı ancak daha sonra seçmen listeleri indirilmişti. Peki 'nerede oy kullanacağım' YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet'ten seçim sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Oy kullanma işlemi öncesinde seçmenlerin oy verme işlemleri hakkında bilgileri elde edebileceği yerler arasında geçtiğimiz dönemde e-devlet de eklenmişti. 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde oy kullanacak kişiler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecek. Oy kullanacak seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini görebiliyorlar.