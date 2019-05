Mart 2018'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Paterson'da bulunan okulunun müdürü Danny Necimo hakkında 14 Mayıs Salı günü yeni bir dava açıldı. Asıl adı Doğan Necimoğlu olan ve Danny Necimo takma adını kullanan FETÖ'cü müdür hakkında, okul çalışanlarını geçmiş yıllarda defalarca taciz ettiği suçlamasıyla geçen Mart'ta dava açılmıştı.

New Jersey Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelere göre Paterson Arts and Science Charter School'un açılan davadan sonra istifa eden müdürün ilk davadaki yargılaması sürüyor. İlk davada okulun resepsiyonistini taciz etmekle yargılanan Doğan Necimoğlu, şimdi de fen bilgisi öğretmenini taciz ettiği iddiasıyla yargılanacak. New Jersey Yüksek Mahkemesi'ne yapılan şikayete göre, öğretmen, eski okul müdürü Danny Necimo'nun sürekli olarak işte kendisini taciz ettiğini belirtiyor.

Eski fen bilgisi öğretmeni olan B.B'nin şikayetiyle açılan dava, kadın öğretmene yönelik 10'a yakın cinsel taciz olayına işaret ediyor.

Dava dosyalarındaki taciz iddialarının detayları şöyle:

"Bir keresinde, Necimoğlu öğretmenin sınıfına girdi, arkasındaki kapıyı kapattı ve masasına müstehcen bir şekilde oturdu. Necimoğlu, öğretmen kadına "striptizci arkadaşı" olup olmadığını ve kendisinin "striptizci" olup olmadığını sordu."

"Başka bir gün, Necimoğlu kadını okul çıkışında takip etmiş ve öğretmeni sıkıştırıp, 'Seni anlamaya çalışıyorum. Eşcinsel olup olmadığını anlamaya çalışıyorum, çünkü kısa saçlı kızlar genellikle eşcinseldir' demiş. Fen öğretmeni ona eşcinsel olmadığını söylediğinde, Necmioğlu, müstehcen bir şekilde, dosyadaki ifadelere göre 'Ah, yani erkeklerden hoşlanıyorsun? Ne tür erkeklerden hoşlanırsın? Sert erkekleri mi yoksa yumuşak erkekleri mi seviyorsun? ' ifadelerini kullandı.

Necimoğlu'nun, B.B.'ye öğrencilerinin önünde de tacizde bulunmaya devam ettiği belirtiliyor. Fen bilgisi öğretmenini temsil eden avukat Anthony Bocchi, müvekkilinin bu tacizlerden dolayı öğrenci kaybettiğini belirtti. Necimoğlu'nu "tehlikeli" olarak nitelendiren avukat "hiçbir zaman okullarda çalışmamalı" diye vurguladı.

Paterson Times'ın haberine göre, dosyada, Necimoğlu'nun cinsel tacizlerinin okulun ötesine de geçtiği belirtiliyor.

Necimoğlu'nun öğretmeni haftasonu doğum günü partisine katılmaya davet ettiği, öğretmen kibarca daveti reddettiğinde, sabaha yakın Necimoğlu'ndan sayısız mesaj aldı.

Necimoğlu ona "sarhoş" ve yerde çıplak yatıyor olduğunu söyleyen mesajlar atarak, akşam saatlerinde Pennsylvania'daki evine gelmesini söyledi. Öğretmenin, Necimoğlu'nun bu rahatsız edici mesajlarına cevap vermediği belirtildi.

Açılan bu ikinci cinsel taciz davasında, yaşadığı yıpranmadan dolayı öğretmenin Doğan Necimoğlu'ndan (Danny Necimo) yüklü bir miktar tazminat alabileceği belirtiliyor.