Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ve mülakat aşamaları için geri sayım sona erdi. Uzman Erbaş alımları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar mülakatların ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyorlar. Peki Mülakatlar ne zaman? Detaylar haberimizde geçen yıllarda askerlik ve lise şartı bulunan uzman erbaşlık branşında yayınlanan KHK ile bu yıldan itibaren lise ve askerlik şartının kaldırılmasıyla başvuruların 100 bini geçtiği açıklandı



JANDARMA UZMAN ERBAŞ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Jandarma uzman erbaş alım mülakatlarına yönelik kesin bir tarih belirlenmiş değil. Adayların çağırılması hususunda hangi yöntemin izleneceği ve hangi belgelerin alınması gerektiği konusunda ayrıntılı duyurula yapıldı. Aşağıdaki kısımda başvuru sonuçlarının görüntülenebilmesi için kullanılacak intenet adresi yer almaktadır. Sizde aşağıdaki bağlantıya tıklayarak başvuru sonucunuza ulaşabilirsiniz.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN TIKLA ÖĞREN

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK OLANLAR

Ön başvuru yaptıktan sonra başvurusu olumlu sonuçlanan kişilerin sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı'nda (Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir. Sınava katılım gösterecek olan adayların cep telefonu, hesap makinesi, çağrı yapılmasına yönelik herhangi bir cihaz ve fotoğraf makinesi gibi aletleri yanında getirmeleri yasaktır. Sınavlar 4 aşama şeklinde yapılacaktır. Adaylar aşamaları başarılı bir şekilde atlatmaları halinde sonraki aşamaya geçiş hakkı kazanacaklardır. Bu aşamalar resmi olarak yayınlandığı şekli ile aşağıdaki şekilde olacaktır.

1- Ön sağlık muayenesi: a- Adayların Tablo-1'de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır. b- Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaktır.

2- Yazılı sınav: a- KPSS notu olmayan adaylara yazılı sınav yapılacaktır. b- Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) puan olması gerekmektedir.

3- Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi): a- Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. b- Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir. c- Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı "Adayın spor yapmasında sakınca yoktur." ibareli rapor getirecektir. ç- Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

4- Mülakat Sınavı: a- Yazılı, Ön Sağlık Muayene ve FYS (Spor) sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır. b- Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Yukarıdaki kısımda belirtilen aşamaların her birinden başarılı bir şekilde geçmiş olanlar ve son aşama olarak güvenlik soruşturmasında herhangi bir pürüz çıkmayan adayların atamaları yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yerler www.jandarma.gov.tr intenet adresinde Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları sekmesi altında duyurulacaktır. Sınavı kazanan kişilerin ev adreslerine ek bir bilgilendirme postası gönderilmeyecektir. Sınav hakkındaki tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris web sitesi üzerinden yapılacaktır.

SINAVA GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Evraklar Ön Başvuru Belgesi: İntenetten (www.jandarma.gov.tr) yapılan ön başvuruya ait "Aday Bilgi Formu"nun bilgisayar çıktısı, Nüfus Cüzdanının orjinali

Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için Tablo-2'de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir). Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır.

Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve sureti. Lisans ve Ön lisans için YÖK onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.

Öğrenim Durum Belgesi (Diploma): e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti, Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesi,(Aslı veya E-devlet çıktısı) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı, ''Spor yapmasında sakınca yoktur.'' ibareli rapor, Fiziki yeterlilik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Adaylar Tablo 5'deki muvafakat yazısı öneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapıp terhis olanlar için askerlik yaptığı kuvvet komutanlığından alacakları Askeri Öğrencilik kaydının bulunmadığına dair yazıyı, Askerlik hizmetini yapmayanlar için, öneği Tablo-4'te bulunan Muvafakat Yazısı Öneğini getirecektir.



JANDARMA UZMAN ERBAŞLIK ALIMINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Geçen yıllarda askerlik ve lise şartı bulunan uzman erbaşlık branşında yayınlanan KHK ile bu yıldan itibaren lise ve askerlik şartının kaldırılmasıyla başvuruların 100 bini geçtiği açıklandı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ İÇİN MÜLAKATA KİMLER ÇAĞRILACAK

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir.

2018 yılına ait KPSS notu (en az 50 puan) olan 20.000 adayın;

(1) %35‟i (7.000) Lise mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P94 puan türünden en az 50 alanlar)

(2) %33‟ü (6.600) Ön lisans mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P93 puan türünden en az 50 alanlar)

(3) %32‟si (6.400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. (2018 yılı KPSS‟den P3 puan türünden en az 50 alanlar)

Lise (7.000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans kontenjanına aktarılacaktır.

Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.

(4) Her öğrenim seviyesi (Lisans, Ön Lisans, Lise) kendi arasında KPSS notu yüksek olanlardan başlamak suretiyle çağrılacaktır.

(5) 2018 yılı KPSS notu (en az 50) bulunan adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı hiç olmayan ya da (50) puanın altında notu olan adayın kontenjanına aktarılacaktır.

2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında olan 20.000 adayın;

(1) %35‟i (7000) Lise mezunu olanlardan,

(2) %33‟ü (6600) Ön lisans mezunu olanlardan,

(3) %32‟si (6400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır.

Lise (7000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan

Ön lisansa, önlisans (6600) kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans (6400) kontenjanına aktarılacaktır.

Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.

Eğitim seviyelerine (Lisans, önlisans, lise) göre belirlenen kontenjandan fazla aday olması durumunda yaşı küçük olan aday (Örneğin 1993 ve 1996 doğumlu adaydan 1996 doğumlu olan tercih edilecektir.) seçme sınavlarına çağrılacaktır.

2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı olan adayların kontenjanına aktarılacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEYDİ?

İçişleri Bakanlığı, Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartlarını yayımladı. İşte, o şartlar;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2?deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1?de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÖREV TANIMI

Uzman Erbaşlar sözleşmeli personeldir. İlk sözleşmeleri 2 yıldan az beş yıldan fazla olmamak kaydıyla müteakip sözleşmelerini 1 – 5 yıl arası kendi isteklerine göre yapabilmektedirler. Uzman Erbaşların her TSK personeli gibi 30 gün yıllık ve 15 gün mazeret olmak üzere 45 gün izinleri vardır. Bu 15 gün genelde kullandırılmaz. Her aya 5 gün yıllık izin hesaplanır ve Ocak ayında sıfırlanır.

Uzman Erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilmektedirler. 45 yaşından sonra Uzman Erbaşlık sona erer. Ancak kapının önüne konulmazlar emeklilik yaşları dolana kadar Sivil Memur olarak göreve devam ederler ve emekli olabilirler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Sözleşmesini fesheden Uzman Erbaşlar, 5 yıldan az çalışmışsa maaşlarının iki ile çarpımının çalıştıkları yıl ile çarpımı kadar tazminat alır. 5 yılı geçen her yıl için maaşları ve yılları ile çarpımı kadar ilave ikramiye alır. Ancak bu ikramiyeler net maaşın 20 katını asla geçemez.

Uzman Erbaşlar 2200 TL – 5000 TL arası maaş almaktadır. Yıl bazında derece kademe artışına göre maaş artar ancak bu artış çok fazla değildir. Doğuda, komando birliklerinde veya hudut birliklerinde çalışanlar ilave tazminat alır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Uzman Erbaşların Çalışma Saatleri Jandarma uzman erbaş olarak göreve başlayan kişilerin görev süreleri çalıştıkları bölgeye göre değişiklik gösterir. Ancak uzman erbaşların çalışma saatleri ortalama olarak 08.00-17.00 arasındadır. Çalışma saatini tamamlayan bireyler görev yerlerinden ayrılabilir ve evlerine gidebilir. Mevzuat kapsamında geceleri kışlada kalmayı kabul eden uzman erbaşlar ancak üstlerinin izniyle görev yerinden ayrılabilir.