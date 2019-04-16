jandarma.gov.tr Jandarma JGK son dakika uzman erbaş MSB sorgulama ekranı (Jandarma mülakat tarihleri ne zaman)
Binlerce adayın büyük bir merakla beklediği Jandarma JGK komando asayiş uzman erbaş alım sonuçları hala yayınlanmadı. Uzman erbaş başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek. Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan herhangi bir bilgi edinilmesi halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir. İşte Jandarma JGK son dakika uzman erbaş MSB sorgulama ekranı ve mülakat tarihleri
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başvuruları 4 Nisan'da biten jandarma uzman erbaş alımı için başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce adayın gündeminde. 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan uzman erbaş alımı için sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. İşte jandarma.gov.tr Jandarma JGK son dakika uzman erbaş MSB sorgulama ekranı ve mülakat tarihleri
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan uzman erbaş alımı için sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.
SONUÇLAR AÇIKLANDIĞI ZAMAN BURADAN ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ!
MÜLAKATA KİMLER ÇAĞRILACAK
Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir.
2018 yılına ait KPSS notu (en az 50 puan) olan 20.000 adayın;
(1) %35‟i (7.000) Lise mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P94 puan türünden en az 50 alanlar)
(2) %33‟ü (6.600) Ön lisans mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P93 puan türünden en az 50 alanlar)
(3) %32‟si (6.400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. (2018 yılı KPSS‟den P3 puan türünden en az 50 alanlar)
Lise (7.000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans kontenjanına aktarılacaktır.
Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.