jandarma.gov.tr Jandarma JGK son dakika uzman erbaş MSB sorgulama ekranı (Jandarma mülakat tarihleri ne zaman)

Binlerce adayın büyük bir merakla beklediği Jandarma JGK komando asayiş uzman erbaş alım sonuçları hala yayınlanmadı. Uzman erbaş başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek. Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan herhangi bir bilgi edinilmesi halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir. İşte Jandarma JGK son dakika uzman erbaş MSB sorgulama ekranı ve mülakat tarihleri

16.04.2019 17:28 - Son Güncelleme: 16.04.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





