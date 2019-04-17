25 BİN SEÇMENE EKSİK PUSULA

25 bin seçmene, içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının yer aldığı pusula verilmedi. Eksik pusulaların Büyükçekmece, Bakırköy ve Avcılar'da yoğun olduğu öğrenildi.





SEÇMENLER KAYDIRILDI

Sadece Büyükçekmece İlçesi'nde yapılan incelemelerde bu durumda olan 10 bine yakın kişi bulunduğuna ilişkin tespit tutanakları teslim edildi.

OYLAR BAŞKA YERE YAZILDI

Maltepe 642, Büyükçekmece'de ise 284 sandıkta oyların birleştirme tutanaklarına aktarılması sırasında AK Parti'ye verilmiş binlerce oy başka partilere kaydırıldı.

GEÇERSİZLER AK PARTİ ALEYHİNE

Sayılan geçersiz oyların yüzde 85.5'inin Binali Yıldırım'ın aleyhine olduğu tespit edildi.

YÜZDE 10 SAYILDI, FARK 13 BİN

Tüm oyların yüzde 10'u sayılmışken, bu fark 13 bin 900'lere indi. Sayım belgelerinde 5 bin 388 mühürsüz, kayıp oy var. 16.884 oy başka adaylara yazıldı.

19 BİN GÖREVLİ KAMUDAN DEĞİL

62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlilerinin arasından seçilmemiştir. Aralarında KHK ile ihraç edilmiş 12 kişi var.

HÜKÜMLÜ SEÇMENLER VAR

Türkiye'nin birçok cezaevinde hükümlü olanlar var. Yanına oy kullanamaz şerhi düşmeden 5 bin 187 hükümlü kayıtlarda yer almış.

AK Parti, sandıktaki organize usulsüzlüğe ait delilleri 3 valiz içinde YSK'ya teslim etti. İtiraz dilekçesinin 50 sayfa olduğu öğrenildi.





ŞAİBEYİ ORTADAN KALDIRACAK MERCİ YÜKSEK SEÇİM KURULU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK kararının herkesi bağladığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki tamamı sayılsaydı lehimize bu seçim sonuçlanacaktı. Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır."

YSK'NIN KARARINA KADAR MAZBATA VERİLMESİN

Maltepe'deki sayımın tamamlanması ve İstanbul İl Birleştirme Tutanağı'nın düzenlenmesiyle birlikte YSK süreci başladı. YSK üç gün içinde nihai kararını verecek ve bu karara itiraz edilemeyecek. AK Parti, itiraz süreci sonuçlanana kadar CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, "Seçimlerin iptalini sağlarsak süreci en şeffaf şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.