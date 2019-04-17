İstanbul Maltepe'deki sayımlarda sona yaklaşılırken, AK Parti'den İstanbul hamlesi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Usulsüzlüklere ilişkin 3 bavul dolusu belge de YSK görevlilerine teslim edildi. 50 sayfalık dilekçesini sunan Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:
İBB seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldik ve belgeleri YSK'ya sunduk. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı.
Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz. Geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85.5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu. 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış.
Ne hikmetse, yanına 'Oy kullanamaz' şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü, İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almış.
1 MiLYON OYUN AKIBETİ BELİRSİZ
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu olağanüstü itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı:
1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbeti belirsiz
300 binden fazla pusulada belirsizlik var
16 bin pusula eksik
35 bin oy CHP'ye yazıldı
21 bin zihinsel engelli oy kullandı
Ölüler, kısıtlılar ve hükümlüler yerine oy kullanıldı
YÜKSEL TEMEL
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