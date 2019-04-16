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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 09:46

'daki sandıklarda izi ortaya çıktı!

’da sandık başındaki bazı görevlilerin kullanıcısı olduğu ya da birinci derecede yakınının ve iltisakı yüzünden ’yla ihraç edildiği ortaya çıktı.

İstanbul'daki sandıklarda FETÖ izi
seçimleri ile ilgili itiraz süreçleri devam ederken şüpheli işlemler nedeni ile sandıklarda görev alan isimler hakkında başlatılan incelemelerden de ilk sonuçlar gelmeye başladı. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin halen sürmekte olan araştırmalarında, İstanbul'daki sandıkların başında bulunan görevliler içinde kullanıcısına da birinci derece yakını veya iltisakı yüzünden 'yla ihraç edilen isimlere de rastlandı.

Şu an için 500 sandık görevlisinden ulaşılan ilk tablonun, önümüzdeki günlerde derinleşebileceği belirtiliyor. Hali hazırda, farklı sandıklarda seçim günü görev üstlenen bu isimler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına çalışılıyor. Bu amaçla, seçim öncesi ve sayım günü bu kişiler arasında bir iletişim veya bilgi paylaşımı olup olmadığı hususu üzerinde özellikle duruluyor.

Hatırlanacağı üzere , By Lock kullanıcıları ile ilgili bir içtihat kararına imza atmış ve By Lock'un FETÖ üyeliği için delil teşkil ettiğini vurgulamıştı.

Yargıtay kararında, "Failin bilerek ve isteyerek sunusunda kayıtlı bir 'User-ID' aldığının belirlenmesi, ByLock sistemine dahil olup ancak bir örgüt üyesinin sahip olabileceği gizli haberleşme imkanına kavuştuğunun, dolayısıyla en azından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğunun kabulü için gerekli ve yeterli olacaktır" denilmişti. Yine o kararda, By Lock kullanıcılarının, ağ içerisinde başka kişi ya da kişilerle yaptıkları görüşme içeriklerinin olmasının da bir ön şart sayılmayacağı belirtilmişti.

'GEREĞİ YAPILMALI'
Genel Başkanı "İstanbul'da usulsüzlük yapanların FETÖ'yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum. Buna ilişkin de emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz" değerlendirmesini paylaşmıştı.

SABAH

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