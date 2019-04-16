İstanbul seçimleri ile ilgili itiraz süreçleri devam ederken şüpheli işlemler nedeni ile sandıklarda görev alan isimler hakkında başlatılan incelemelerden de ilk sonuçlar gelmeye başladı. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin halen sürmekte olan araştırmalarında, İstanbul'daki sandıkların başında bulunan görevliler içinde By Lock kullanıcısına da birinci derece yakını FETÖveya PKK iltisakı yüzünden KHK'yla ihraç edilen isimlere de rastlandı.
Şu an için 500 sandık görevlisinden ulaşılan ilk tablonun, önümüzdeki günlerde derinleşebileceği belirtiliyor. Hali hazırda, farklı sandıklarda seçim günü görev üstlenen bu isimler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına çalışılıyor. Bu amaçla, seçim öncesi ve sayım günü bu kişiler arasında bir iletişim veya bilgi paylaşımı olup olmadığı hususu üzerinde özellikle duruluyor.
Hatırlanacağı üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu, By Lock kullanıcıları ile ilgili bir içtihat kararına imza atmış ve By Lock'un FETÖ üyeliği için delil teşkil ettiğini vurgulamıştı.
Yargıtay kararında, "Failin bilerek ve isteyerek ByLock sunusunda kayıtlı bir 'User-ID' aldığının belirlenmesi, ByLock sistemine dahil olup ancak bir örgüt üyesinin sahip olabileceği gizli haberleşme imkanına kavuştuğunun, dolayısıyla en azından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğunun kabulü için gerekli ve yeterli olacaktır" denilmişti. Yine o kararda, By Lock kullanıcılarının, ağ içerisinde başka kişi ya da kişilerle yaptıkları görüşme içeriklerinin olmasının da bir ön şart sayılmayacağı belirtilmişti.
'GEREĞİ YAPILMALI'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İstanbul'da usulsüzlük yapanların FETÖ'yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır" çağrısında bulunmuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum. Buna ilişkin de emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz" değerlendirmesini paylaşmıştı.
SABAH
Şu an için 500 sandık görevlisinden ulaşılan ilk tablonun, önümüzdeki günlerde derinleşebileceği belirtiliyor. Hali hazırda, farklı sandıklarda seçim günü görev üstlenen bu isimler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına çalışılıyor. Bu amaçla, seçim öncesi ve sayım günü bu kişiler arasında bir iletişim veya bilgi paylaşımı olup olmadığı hususu üzerinde özellikle duruluyor.
Hatırlanacağı üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu, By Lock kullanıcıları ile ilgili bir içtihat kararına imza atmış ve By Lock'un FETÖ üyeliği için delil teşkil ettiğini vurgulamıştı.
Yargıtay kararında, "Failin bilerek ve isteyerek ByLock sunusunda kayıtlı bir 'User-ID' aldığının belirlenmesi, ByLock sistemine dahil olup ancak bir örgüt üyesinin sahip olabileceği gizli haberleşme imkanına kavuştuğunun, dolayısıyla en azından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğunun kabulü için gerekli ve yeterli olacaktır" denilmişti. Yine o kararda, By Lock kullanıcılarının, ağ içerisinde başka kişi ya da kişilerle yaptıkları görüşme içeriklerinin olmasının da bir ön şart sayılmayacağı belirtilmişti.
'GEREĞİ YAPILMALI'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İstanbul'da usulsüzlük yapanların FETÖ'yle iltisakları varsa tespit edilip gereği yapılmalıdır" çağrısında bulunmuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum. Buna ilişkin de emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz" değerlendirmesini paylaşmıştı.
SABAH
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