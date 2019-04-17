İstanbul seçimleri iptal mi oldu?

AK Parti'den seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz yapıldı. Son dakika gelen haberine göre ise MHP, İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için itirazda bulundu. Peki YSK İstanbul seçimlerini iptal edecek mi? İstanbul'da seçim yeniden mi yapılacak? İşte tüm detaylar

MHP'den İstanbul için olağanüstü itiraz

MHP, İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için itirazda bulundu.

AK Parti'den İstanbul için olağanüstü itiraz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi. Yapılan olağanüstü itiraz başvurusunun ardından açıklama yapan Yavuz, "Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı" dedi.

İstanbul'da seçim yeniden mi yapılacak?

İstanbul için geri sayım başladı. YSK, AK Parti'nin itirazını kabul ederse 2 Haziran'da yeni seçim yapılacak.

31 Mart seçimlerine itirazlar Maltepe'deki sayımla tamamlandı. 'Olağanüstü itiraz' süreci başladı. AK Parti, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için dosyayı hazırladığını açıkladı. '

YSK, bu hafta başvuruyu ele alacak. Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin iptali konusunda bir karara varacak. Talepler kabul edilirse 2 Haziran'da seçim tekrarlanacak.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇOK ÖNEMLİ SEÇİM AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım basın mensuplarıyla bir araya geldi



İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleri Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı. Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti 29 bin 500 civarı fark ile kazandığını ifade etti. Biz de aynı gece 23:25'te biz kazandığımızı söyledik. Ertesi gün YSK Başkanı açıklama yaptı 27 bin 889 oyla Ekrem İmamoğlu'nun daha önde olduğunu ifade etti.

"YARGISAL SÜREÇ ŞU AN İTİBARIYLA DEVAM EDİYOR"

Böylece sandık sonuçlarına ait ilk bilgilerle birlikte seçim esnasında, seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibeler, yolsuzluklar gibi anormalliklerin de gündeme geldiğini hep beraber gördük. Bu seçimleri ikiye ayırmak gerekir. Biri seçim günü yapılan işlemler ikincisi de seçim sonrası sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Yargısal süreç şu an itibarıyla devam ediyor. Gerek AK Parti gerek diğer partiler çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu.

2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış 77'si reddedilmiş. CHP 45 itiraz yapmış 4'ü kabul edilmiş. Toplamda 191 bütün Türkiye genelinde seçimlere itiraz olmuş 19'u kabul görmüş 172'si reddedilmiş. 31 Mart'a geldiğimizde toplam 522 itiraz var 13'ü kabul edilmiş, 24'ü kısmen kabul edilmiş. Burada bütün partilerin itirazları var.