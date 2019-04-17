Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle Beştepe'de karşıladı. Erdoğan ve Lukaşenko, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan özetle şunları anlattı: "Türkiye, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Aramızdaki iş birliğini her düzeyde daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. Aramızda 6 anlaşma imzalandı. Bir ticaret hacmi hedefi kondu. Yeni hedefimiz bir buçuk milyar dolardır. FETÖ ile mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Belarus'a makamlarına teşekkür etmek istiyorum."





Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sen Durdurabilirsin- Dönüşüm Sergisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Erdoğan, bir çocuğu kucağını alıp sevdi.



HASAN AY