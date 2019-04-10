10 Nisan YSK İstanbul yerel seçim son dakika sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul'da yarışı kimin önde götürdüğü Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının kaça düştüğü, iki adayın kaç oy aldığı büyük merak konusu oldu. Yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul oy sayımında son durum ve alınan oy sayıları haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? Büyükçekmece seçim sonuçları sıkça araştırılıyor. İşte Büyükçekmece ve İstanbul'un diğer ilçeleri için seçim sonuçları…