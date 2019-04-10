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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 10:55

sonuçları en son durum oy farkı kaç? son dakika İstanbul ilçe Büyükçekmece sonuçları oy oranları -

sonuçları ve oy farkı merak ediliyor. İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına karar verildikten sonra oy farkı azaldı. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul oy sayımında son durum ve ayrıntılar... Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıkladı. Bu sayımlarla sonuç 29 binler 15 binlere şu anda 14 bin küsürlere inmiş durumda. Sık sık gündeme gelen Büyükçekmece'de de seçim sonuçları merak ediliyor. İşte ve İstanbul'un il il seçim sonuçları…

10 Nisan YSK İstanbul yerel seçim son dakika sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul'da yarışı kimin önde götürdüğü Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının kaça düştüğü, iki adayın kaç oy aldığı büyük merak konusu oldu. Yeniden sayılan oylarla birlikte İstanbul oy sayımında son durum ve alınan oy sayıları haberimizde. Peki İstanbul'da oy farkı kaça düştü? Büyükçekmece seçim sonuçları sıkça araştırılıyor. İşte Büyükçekmece ve İstanbul'un diğer ilçeleri için seçim sonuçları…

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