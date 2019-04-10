Organize işler! Büyükçekmece'deki sahte seçmen kayıtları belgelendi

İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapıldı. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etti. İncelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar ve inşaatların gösterildiğini söylemişti. Elde edilen belge ve bilgiler, YKS'ya önceki gün sunulan dosyaya eklendi. İlçedeki seçimin tümden iptali istendi.
ZABITA MEMURU TUTUKLU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce soruşturma başlatmıştı. Başkan yardımcıları ile nüfus müdürlüğünde görevli zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı ve Osman Doğan sorgulandı. Samanlı, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Seçim kanununa muhalefet" suçundan 18 Ocak'ta tutuklandı. Aynı zamanda Doğan ise tanıklarla konuşarak delilleri kararttığı gerekçesiyle 12 Şubat tarihinde hapse yollandı.
Yapılan incelemeler sonucunda seçim öncesi 353 kişinin adresinin ilçeye kaydedildiği tespit edildi. CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Gökbulak, "Seçim öncesi seçmen listelerine CHP ve AK Parti de itiraz etmiştir" dedi.
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Müteahitlere baskı kurulup olmayan binalara hayali seçmen yazıldığını, bunun da organize iş olduğunu" açıkladı.
ZABITA MEMURU TUTUKLU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce soruşturma başlatmıştı. Başkan yardımcıları ile nüfus müdürlüğünde görevli zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı ve Osman Doğan sorgulandı. Samanlı, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Seçim kanununa muhalefet" suçundan 18 Ocak'ta tutuklandı. Aynı zamanda Doğan ise tanıklarla konuşarak delilleri kararttığı gerekçesiyle 12 Şubat tarihinde hapse yollandı.
Yapılan incelemeler sonucunda seçim öncesi 353 kişinin adresinin ilçeye kaydedildiği tespit edildi. CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Gökbulak, "Seçim öncesi seçmen listelerine CHP ve AK Parti de itiraz etmiştir" dedi.
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Müteahitlere baskı kurulup olmayan binalara hayali seçmen yazıldığını, bunun da organize iş olduğunu" açıkladı.
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