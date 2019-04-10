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Organize işler! Büyükçekmece'deki sahte seçmen kayıtları belgelendi

, Büyükçekmece’deki sahte seçmen kayıtlarını belgeledi. ’dan in iptalini istedi.

Organize işler!
İstanbul Büyükçekmece'de öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapıldı. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etti. İncelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar ve inşaatların gösterildiğini söylemişti. Elde edilen belge ve bilgiler, YKS'ya önceki gün sunulan dosyaya eklendi. İlçedeki seçimin tümden iptali istendi.



ZABITA MEMURU TUTUKLU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce soruşturma başlatmıştı. Başkan yardımcıları ile nüfus müdürlüğünde görevli zabıta memuru Samanlı ve Osman Doğan sorgulandı. Samanlı, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Seçim kanununa muhalefet" suçundan 18 Ocak'ta tutuklandı. Aynı zamanda Doğan ise tanıklarla konuşarak delilleri kararttığı gerekçesiyle 12 Şubat tarihinde hapse yollandı.




Yapılan incelemeler sonucunda seçim öncesi 353 kişinin adresinin ilçeye kaydedildiği tespit edildi. Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Gökbulak, "Seçim öncesi seçmen listelerine CHP ve AK Parti de itiraz etmiştir" dedi.



AK Parti Temsilcisi Recep Özel, "Müteahitlere baskı kurulup olmayan binalara hayali seçmen yazıldığını, bunun da organize iş olduğunu" açıkladı.



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