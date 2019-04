İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış, yeni bir boyut kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), önceki gece 31 ilçedeki oyların tümünün sayılmasını reddetti. 21 ilçede 51 sandıktaki oyların sayılmasını istedi. Bazı ilçelerdeki geçersiz oylar ve bu 51 sandıktaki oyların sayımı sürerken, AK Parti'den yeni bir atak daha geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı: İstanbul'un her yerinde organize bir şeyler yapılmış. 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim. Sadece geçersiz oyların sayımından 6 binden bahsediyoruz. Ve bir de tümünün sayımından ortaya çıkan rakamlar var. 29 binden 14 bine. Yüzde 20'si sayılsa bu manzara çok net. Şimdi elimizde yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var. 298 sayılı kanunun 130'uncu maddesi olağanüstü itirazı öngörüyor. Maddede, "Seçimin sonucuna et ki edecek müessir olaylar ve haller sebebiyle" diyor. Biz de bu yolu kullanarak ve anlattıklarımızı dilekçemize işlemek suretiyle diyeceğiz ki, 'Seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var. Onun için olağanüstü itirazımızı kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz. İstanbul'un seçimlerinin yeniden sayılması neden önemli biliyor musunuz? Birçok delilimiz var, belgemiz var. Bu deliller belgeler çürütülebilmiş değildir. YSK'nın verdiği kararlar kesindir ve hepimizi bağlar. Ret kararı verirse, şüphe ortadan kalkmamış olur.





VİCDANİ HUZUR İÇİN DÜŞÜNÜLEBİLİR!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili olarak açıklama yaptı: Bu itirazlar demokratik bir haktır. İtirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır. Şu anda bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber, İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır. Seçim sonucunda mazbatayı kim alırsa alsın süreci istikrar bozucu davranışlara, İstanbul'u tartıştırabilecek bir zemine sürüklemek doğru değildir. YSK kararını vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Bahçeli Mansur Yavaş'la ilgili soruyu da "Mazbata almak başka, beraat etmek başka. Aklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama 'benim belediye başkanım' diyemem" şeklinde cevapladı.