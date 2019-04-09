Büyükçekmece'de yerel seçimler öncesinde seçmen sayısında yüzde 17,5 'lik artık dikkat çekti. Bu rakama genel seçimlerde sadece yüzde 6'ydı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak adli soruşturma yapılmasını istedi. Başsavcılık, yaptığı ilk incelemede Nisan 2017'den sonra ilçeye çok sayıda seçmenin kaydırıldığını saptadı.

340 SAHTE ADRES

2300'ü şehir dışından olmak üzere Büyükçekmece'ye seçmen kaydını aldıran isimlerin bildirdikleri adresler kontrol edildiğinde yapımı devam eden inşaatlar ve boş arazilerin bulunduğu 340 adrese binlerce seçmen kaydedildiği anlaşıldı. Bu 340 adrese kaydı yapılan kişilerin ifadeleri savcılıkça alındığında adreslerinin taşındığından bilgilerinin olmadığı saptandı. Nufüs Müdürlüğü'ne verilen dilekçelerdeki imzaların da bu kişilere ait olmadığı, yani sahte olduğu belirlendi.

Sahte seçmen taşıma organizasyonunun büyük bölümünün Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta görevlisi olarak çalışan Mehmet Özgür Samanlı'nın Nisan 2017'de Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'ne geçmesi sonrasında gerçekleştiği belirlendi. Halen kadrosu CHP'li belediyede bulunan Samanlı'nın Nufus Müdürlüğü'nde çalışan 10 memurdan birisi olmasına rağmen diğer memurlardan 10 kat yasadışı veri girdiği saptandı. Samanlı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "seçim kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine konuldu. Dosya kapsamında Osman Doğan isimli bir cafeci de tutuklu bulunuyor. Cafe sahibinin seçmen nakli yapılacak isimleri temin ettikleri iddia ediliyor.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMİYOR

Samanlı'nın üzerinde yakalanan ve el konulan I Phone 6 cep telefonunun şifresini savcılığa vermemesi dikkat çekti. Telefonda şüphelinin seçmen naklinde parmağı olduğu değerlendirilen kişiler ile bağlantılarına dair delil olabileceği değerlendiriliyor.Savcılık halen telefonun şifresini kırmaya çalışılıyor.

BEŞ BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 5 belediye başkanı ifadeye çağırıldı. İfadeleri alınan belediye başkan yardımcıları olayla ilgileri olmadığı yönünde bilgi verdi. Bu belediye başkanları dosyada şüpheli olarak kayıtlı oldukları öğrenildi.

BAŞKAN DA ŞÜPHELİ

Büyükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün de bu soruşturmada şüpheli… CHP'nin ilçede seçimleri kaybetme korkusu ile ilçeye yasadışı seçmen kaydı yapılması organizasyonunu gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Başkan Akgün ifadeye çağırılmasına rağmen 2 aydır ifade vermeye gelmedi. Savcılığın ısrarı üzerine seçimden sonra ifade vermek istediğini iletti.

NEDEN SEÇMEN TAŞINIYOR?

Büyükçekmece'de 2009'da CHP yüzde 44, AK parti yüzde 43,8 oy aldı. Bu rakam 2014'de CHP 47,57, AK Parti ve MHP toplamı ise 48,54 tü. Yani CHP seçimleri kaybetmek üzereydi. Büyüekçekmece Belediye Başkanlığı'nın da seçimleri garantiye almak üzere seçmen nakli gerçekleştirdiği ileri sürülüyor. Bilindiği gibi Büyükçekmece'de CHP 4 bin oy farkı ile seçimleri kazandı.

SABAH