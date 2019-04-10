Bugünkü
Takvim

, medya sahiplerine yönelik sarf ettiği tehdit gibi sözleri inkar etti

, ’da soyadlarını söyleyerek parmak salladığı medya sahiplerini, tehdit etmediğini iddia etti.

Tehdit etmemiş!
CHP'nin Belediye Başkan Adayı , 55 il başkanıyla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. " yenilensin" çağrılarına sinirlendi. Medya sahiplerine yönelik sarf ettiği tehdit gibi sözleri kabul etmedi. "Ben medyayı tehdit etmedim, bunların hiçbiri benim ruhumda yok. Ben bazı kurumlara, ne kadar itibarlı olduklarını hatırlattım. Şu anda da medya kurumlarının sahibi olmakla bize karşı sorumlu olduklarını hatırlattım. Size üzülüyorum dedim. Onlar bunu nasıl algıladılar bilemem. Biz sadece sayıyla bu seçimi kazanmadık, gönülleri de kazandık" dedi.
haberin devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu, medya sahiplerine yönelik sarf ettiği tehdit gibi sözleri inkar etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri