CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 55 il başkanıyla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. "Seçim yenilensin" çağrılarına sinirlendi. Medya sahiplerine yönelik sarf ettiği tehdit gibi sözleri kabul etmedi. "Ben medyayı tehdit etmedim, bunların hiçbiri benim ruhumda yok. Ben bazı kurumlara, ne kadar itibarlı olduklarını hatırlattım. Şu anda da medya kurumlarının sahibi olmakla bize karşı sorumlu olduklarını hatırlattım. Size üzülüyorum dedim. Onlar bunu nasıl algıladılar bilemem. Biz sadece sayıyla bu seçimi kazanmadık, gönülleri de kazandık" dedi.
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