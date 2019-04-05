24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP adına yarışan Muharrem İnce, ilk turu bile geçemedi. Partisinin koltuğuna oturma çabaları da boşa gitti. En yakın arkadaşları da onu terk etti. CHP Genel Merkezi'ne bile giremedi. Kemal Kılıçdaroğlu da destekçilerini aday göstermedi. O da Kırklareli'nden bağımsız aday olarak seçime giren eski CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu için göreve girişti. İtirazlar üzerine Kırklareli'ndeki sayımda görev almak istedi. Kesimoğlu, kendisine bir belge düzenledi. Görev belgesini Twitter hesabından paylaşan İnce, "Demokrasi mücadelesinde görevin büyüğü küçüğü olmaz. Sandık görevlisi olmayı özlemişim" dedi. İnce, daha önce de "Kırklareli'nde halkın iradesi Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak tecelli etmiştir ve bu irade baskıyla değiştirilemez" mesajını iletmişti.
- Güncel
- 05.04.2019
- Gazete
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