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Makam otobüsü

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Tahir Büyükakın, mazbatasını alıp belediyeye gitti. Eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu, görevini devretti. Ardından eşiyle birlikte eve dönmek için belediye otobüsüne bindi.

Makam otobüsü
Seçimler bitti. İtiraz olmayan yerlerde başkan seçilen isimlere mazbataları verildi. Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, dün mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. 3 dönemdir başkanlık görevinde bulunan AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu, başkanlık görevini Büyükakın'a devretti. Yapılan devir teslim töreninin ardından belediye çalışanlarıyla vedalaşan İbrahim Karaosmanoğlu, eşi Behiye ile belediye binasının yakınında bulunan otobüs durağına gitti. Otobüs durağında bir süre bekleyen Karaosmanoğlu'na, Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın ile çok sayıda belediye çalışanı da eşlik etti. Durakta kısa süren bir beklemenin ardından Karaosmanoğlu ve eşi, 630 numaralı belediye otobüsüne binerek evlerine gitti.




Yolcular otobüste eski başkanı karşılarında görünce şaşırdı.




Eski Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, otobüsle evine döndü.

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