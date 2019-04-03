31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından "mazbata" ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "Mazbata ne demek?" sorusu şu sıralar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazbata nedir ve kimlere verilir sorusuyla ilgili detayları sizin için araştırdık.

MAZBATA NE DEMEK?

Mazbata, seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor. Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbata cumhurbaşkanı, vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay ve yargıtaylara verilmektedir.