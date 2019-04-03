Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerin sona ermesinin ardından seçim sonuçlarına itiraz edilmeyen il ve ilçelerde "Mazbata ne zaman verilecek?" sorusu merak konusu oldu. Mazbata nereden alınır sorusu hakkındaki detayları sizin için araştırdık.

MAZBATA NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini belirtti.

MAZBATA NE DEMEK?

Mazbata, seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor. Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

MAZBATA NEREDEN ALINIR?

Mazbata Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cumhurbaşkanı, vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay ve yargıtaylara verilmektedir.