31 Mart 2019 Bolu yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Bolu seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Bolu yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Bolu belediye başkanının kim olacağı merak ediliyor. Bolu AK Parti Cumhur İttifakı adayı Fatih Metin oldu. CHP Millet İttifakı adayı Tanju Özcan oldu. Peki 2019 Bolu belediye başkanı kim oldu? Bolu'da 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %45,5 oy oranına, CHP %29,5 oy oranına, MHP %14,7 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Şehir Bizans yönetimi altındayken elverişli doğal konumu sayesinde 7. ve 9. yüzyıllardaki Arap akınlarından etkilenmedi. Bizans döneminde Bir piskoposluk merkezi olan ve Polis olarak adlandırılan kenti 11. yy'da yöreye gelmeye başlayan Türkmenler Bolu olarak isimlendirilir.

31 MART BOLU SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Bolu yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Bolu'da 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %45,5 oy oranına, CHP %29,5 oy oranına, MHP %14,7 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı: Aladdin Yılmaz

CHP Bolu Belediye Başkan adayı: Mehtap Özcan Mısırlıoğlu

MHP Bolu Belediye Başkan adayı: Şükrü Gülez

BOLU'NUN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Bolu ilinin ilçeleri,

Bolu ili nüfusu: 311.810'dur. Bu nüfusun %72,7'si şehirlerde yaşamaktadır (2018 sonu). İlin yüzölçümü 8.313 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 127'dür.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 2,85 olmuştur.

01 Şubat 2019 TÜİK verilerine göre 9 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 93 mahalle, ayrıca 487 köy bulunmaktadır.

Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Dörtdivan (% 15,42)- Seben (% 0,46)

Bolu (il merkezi)

Dörtdivan

Gerede

Göynük

Kıbrıscık

Mengen

Mudurnu

Seben

Yeniçağa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI ADAYI FATİH METİN KİMDİR?

Fatih Metin, Geçtiğimiz dönem Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Metin'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ticaret Bakan Yardımcılığına atadı.

14 Ekim 1973'de Fatih Metin, Bolu'da doğdu.Metin,Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2015 senesinde Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine seçildi.



2001-2003 seneleri arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yıllarında ise AK Parti Bolu İl Başkanı,2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi.

30 Aralık 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY NASIL KULLANILIR?

Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünca katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın.

OY PUSULASINI YIRTMAYIN

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

SADECE ZARF VE OY

Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

ÖNCELİKLİLER

Hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ

Son günlerde ortalıkta çipli kimlik kartı olmayanların oy veremeyecekleri söylentisi dolaşıyor. YSK sitesinden yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını bildirdi. Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim Takvimi'ne göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

TÖRENLERE AİT YASAKLARI

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

HEDİYE VE EŞANTİYON DAĞITILAMAYACAK

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü ise saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

BOLU HAKKINDA

Bolu yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılıyor. Bebrikya ismiyle anılan bu yöreye İ.Ö. 8.yy sonrasında batıdan gelen Bithynialılar yerleşmişti. Daha sonra Bithynia olarak adlandırılan bu bölgede başlıca yerleşme yerleri Kienos (daha sonra Prusias, bugün Konuralp) ile Bithynion (bu günkü Bolu)'du. İskender'in ölümünün olduğu dönemde Bolu yöresinde bağımsız Bithynia Krallığı kuruldu.

Roma döneminde Bithynium olarak anılan kente İmparator Cladius'un hüküm sürdüğü yıllarda Cladiopolis ismi konuldu. İ.S. 2. yy. başlarında İmparator Hadrianus döneminde önem kazanan kent daha sonra Hadrionapolis olarak isimlendirildi. Şehir Bizans yönetimi altındayken elverişli doğal konumu sayesinde 7. ve 9. yüzyıllardaki Arap akınlarından etkilenmedi. Bizans döneminde Bir piskoposluk merkezi olan ve Polis olarak adlandırılan kenti 11. yy'da yöreye gelmeye başlayan Türkmenler Bolu olarak isimlendirilir.

11. yüzyıldan sonra Bizanslılar ile Anadolu Selçuklular arasında el değiştiren yöre 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının, daha sonra İlhanlıların eline geçti. Osman Gazi döneminde (1299-1324) Konur Alp tarafından Osmanlı topraklarına katıldı ve sancak merkezi oldu. 1324-1692 döneminde Bolu'yu yöneten sancak beyleri arasında Konur Alp, Gündüz Alp, I. Süleyman (Kanuni) ve Zor Mustafa Paşa dikkat çeker.

Bir dönem İsfendiyaroğulları'nın istila ettiği Bolu, 1692-1811 yılları arasında sancak beyleri yerine atanan voyvodalar tarafından yönetildi. 1811'de II. Mahmud voyvodalığı kaldırınca, Bolu-Viranşehir adıyla yeniden sancak oldu. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Bolu Sancağı Kastamonu Vilayetine bağlandı. II. Meşrutiyet ilan edildiğinde Bolu Kastamonu'ya bağlı olduğundan, ilk Bolu Mebusları Kastamonu mebusları arasında bulunmuştu.

II. Meşrutiyetten (1908) Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilen Bolu, 1923'te Vilayet haline getirildi. Bolu'nun son Mutasarrıfı Ahmet Fahrettin Bey Bolu'nun ilk valisi oldu.

Atatürk ve Bolu: Atatürk Bolu'ya 17 Temmuz 1934 tarihinde gelmiş Halkevinin hatıra defterine şunları yazmıştır: "Bolu Halkevinde bir gece kaldım. Bolu'nun güzelliğinden, halkın coşkun sevinçlerinden çok mütehassis oldum."