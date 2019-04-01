31 Mart Balıkesir kim kazandı? İşte il ve ilçe seçim sonuçları

31 Mart 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Balıkesir seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Balıkesir yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Balıkesir'de 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %39,8 oy oranına, MHP %31,6 oy oranına, CHP %25,3 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı.

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BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Balıkesir'de 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %39,8 oy oranına, MHP %31,6 oy oranına, CHP %25,3 oy oranına sahip oldu. 30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

BALIKESİR'DE KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır.

Altıeylül

Ayvalık

Balya

Bandırma

Bigadiç

Burhaniye

Dursunbey

Edremit

Erdek

Gömeç

Gönen

Havran

İvrindi

Karesi

Kepsut

Manyas

Marmara

Savaştepe

Sındırgı

Susurluk

Balıkesir İlinin Tarihi

Eski çağlarda Balıkesir ve civarında Misya'lılar yaşamaktaydı. Bağımsız bir devlet kuramayan Misyalılar; Truva, Hitit, Frig, Pers (İranlılar), Büyük İskender ve Bergama krallıklarının egemenliği altında yaşamışlardır. Bergama kralının ölümünden sonra M.Ö. 1129'da Romalıların eline geçmiştir. Romalılar bölgeyi, vergi ve kölelik sistemleriyle uzun süre sömürmüş ve baskı altında tutmuşlardır. M.S. 395'te Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmasından sonra; Başkenti Kostantinopolis (İstanbul) olan Doğu Roma İmparatorluğunda kalan Balıkesir bölgesi için, yeni ve uzun bir dönem başlamış oldu. Askeri ve ekonomik yönden oldukça güçlenen Bizans İmparatorluğu bu bölgedeki hâkimiyetini uzun yıllar sürdürmüştür.

Hz. Muaviye zamanında Müslüman Araplar, fethedileceği Hz. Peygamber tarafından müjdelenen başkent Konstantiniyye'yi almak için sefere çıktılarında bölge ilk defa Müslümanlarla karşılaştı ve MS. 670-678 yılları arasında Arapların idaresinde kalmıştır. İslam ordusu, 678 yılına kadar aralıksız 5 yıl süren kuşatma altında tutmasına rağmen şehri almaya muvaffak olamayınca geri çekilmiştir. Ancak iç savaşlar ve dış saldırılar karşısında iyice zayıflayan Bizans, sonunda derebeylerin eline kalmıştır.