31 Mart Artvin kim kazandı? İşte il ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı

31 Mart 2019 Artvin yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Artvin seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Artvin yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Artvin yeni belediye başkanı hangi partiden oldu, kim seçildi gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Artvin yeni belediye başkanı kim oldu?

31 MART ARTVİN SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Tüm siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda her parti kendi adayını belirledi.

AK Parti Artvin Belediye Başkan adayları;

AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı: Mehmet Kocatepe - Mevcut Belediye Belediye Başkanı

CHP Artvin Belediye Başkan adayları;

Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı: Vasfi Kurdoğlu

Artvin Borçka Belediye Başkan adayı: Ercan Orhan

Artvin Yusufeli Belediye Başkan adayı: Barış Demirci

Artvin Ardanuç Belediye Başkan adayı: Yıldırım Demir

Artvin Hopa Taner Ekmekçi

Artvin Şavşat Nihat Acar

Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu

MHP Artvin Belediye Başkan adayları;

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan Şahin

Murgul İlçesi Belediye Başkan Aday Hakan İnan

Şavşat İlçesi Belediye Başkan Aday Taner Akgümüş

Yusufeli İlçesi Belediye Başkan Aday Erdal Tamirci

ARTVİN

Artvin, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir. İl, Türkiye'nin Gürcistan'la olan sınırında yer alan kuzeydoğu köşesidir. Doğusunda Ardahan ili, güneyinde Erzurum ili ve batısında Rize ili vardır.

İl Nüfusu: 168.068'dür. Bu nüfusun %62,4'ü şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 7.393 m²'dir. İlde km²'ye 23 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 30'dur.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 530 m.'dir.



2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 38 mahalle ve ayrıca 320 köyü vardır.

Coğrafi ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun diğer bölgelerinden keskin çizgilerle ayrılır. Yüzey şekilleri çok engebelidir. İklim çeşitliliği fazladır. İlin en önemli akarsuyu, 1956 yılına kadar adını veren Çoruh Nehridir. Artvin boğalarıyla meşhur bir il olup simgesi boğadır. Artvin il topraklarının yaklaşık %55'ini ormanlık alanlar kaplamıştır. Murgul'da bakır madeni vardır. Tarihte genellikle Livane ve Çoruh adıyla bilinir. Artvin il nüfusunu Gürcüler, Hemşinliler, Kıpçak Türkleri, Ahıska Türkleri ve Lazlar oluşturur.

Millî parklarıyla ünlüdür. Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl Sahara Millî Parkı içerisinde bulunan Şavşat-Karagöl ve Borçka-Karagöl görülmeye değerdir. Efeler-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı esas olmak üzere Camili yöresi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından biyosfer rezerv alanı olarak belirlenen Türkiye'deki tek bölgedir ve bir dünya mirası olarak görülmektedir.

Köken bilimi

Artvin ili, adını merkezindeki Artvin şehrinden almaktadır. Bir inanışa göre İskit beylerinden birinin adını alarak, önce Artvani, sonra Osmanlı zamanında Artvini adını almıştır. İlin bir önceki adı Çoruh olup, 15 Şubat 1956 tarih ve 6668 sayılı kanunla Artvin olmuştur.

Tarihçe

Toprak yapısının elverişsiz olması ve bilim merkezlerinden uzaklığı nedeni ile planlı ve bilimsel tarzda arkeolojik çalışmalar yapılamamıştır. 1933 ve 1955 yıllarında Yusufeli ve Şavşat yörelerinde halkın bulduğu bakır baltaların MÖ 3000-4000 yıllarına ait olduğu sanılmaktadır. Aynı yörede bulunan tunç baltaların MÖ 3000-2000 yıllarına ait oldukları bilinmektedir.

Artvin ve çevresi tarih öncesi devirleri Cilalı Taş Devri'nden başlayarak Bakır, Tunç ve Demir çağlarını sırası ile yaşamıştır. MÖ 10 bin ile 8 bin yıllarından kalma Cilalı Taş Devri'ne ait insan izleri Artvin'de de bu çağlarda insanların yaşamış olduğu izlenimini vermektedir. Bulunan madeni eşyalar ise tarih öncesi devirlerin sırası ile yaşandığını belgelemektedir.