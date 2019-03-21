Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı CHP'li Selman Hasan Arslan'ın yanına gelen bir işadamının "Bizim oy Kürdistan'a" demesi üzerine "Bize verecek demektir" sözü kirli ittiakı belgeledi. Aynı ilçede ikinci skandal patlak verdi. Meclis Üyesi Adayı Serkan Göker, yine Meclis Üyesi Adayı Tümdeniz Çelebi'nin PKK paçavrasının önünde zafer işareti yapan fotoğrafına tepki gösterdi.
Bu yüzden kafasına silah dayanarak kaçırılan Göker, öldüresiye dövüldü. Ailesi de tehdit edildi. Göker, kendisini kaçıran Arslan'ın şoförü Osman Küçüktiryaki ile Burak Taşkınsoy'dan şikayetçi oldu. Şüphelilere soruşturma açıldı. Göker, "Beni yaşatmayacaklar" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
Göker'i kaçırıp döven Osman Küçüktiryaki (solda) ile Burak Taşkınsoy hakkında soruşturma başlatıldı.
ERHAN ÖZTÜRK
Bu yüzden kafasına silah dayanarak kaçırılan Göker, öldüresiye dövüldü. Ailesi de tehdit edildi. Göker, kendisini kaçıran Arslan'ın şoförü Osman Küçüktiryaki ile Burak Taşkınsoy'dan şikayetçi oldu. Şüphelilere soruşturma açıldı. Göker, "Beni yaşatmayacaklar" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
Göker'i kaçırıp döven Osman Küçüktiryaki (solda) ile Burak Taşkınsoy hakkında soruşturma başlatıldı.
ERHAN ÖZTÜRK
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