Bugünkü
Takvim

’de dayak meclisi! Öldüresiye dövdüler...

Edremit adayı , paçavrası önünde zafer işareti yapan başka bir adayı ikaz etti. Öldüresiye dövüldü!

CHP’de dayak meclisi
Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı 'li Selman Hasan Arslan'ın yanına gelen bir işadamının "Bizim oy Kürdistan'a" demesi üzerine "Bize verecek demektir" sözü kirli ittiakı belgeledi. Aynı ilçede ikinci skandal patlak verdi. Adayı , yine Meclis Üyesi Adayı Tümdeniz Çelebi'nin paçavrasının önünde zafer işareti yapan fotoğrafına tepki gösterdi.



Bu yüzden kafasına silah dayanarak kaçırılan Göker, öldüresiye dövüldü. Ailesi de tehdit edildi. Göker, kendisini kaçıran Arslan'ın şoförü ile 'dan şikayetçi oldu. Şüphelilere soruşturma açıldı. Göker, "Beni yaşatmayacaklar" diyerek Başkan 'dan yardım istedi.



Göker'i kaçırıp döven Osman Küçüktiryaki (solda) ile Burak Taşkınsoy hakkında soruşturma başlatıldı.

ERHAN ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP’de dayak meclisi! Öldüresiye dövdüler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri