Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.

Hükümet olarak çiftçilerimizi destekemek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.



MART AYINDA DA ÇİFTÇİLERİMİZE MÜJDE

Mart ayında çiftçilerimize 3 milyar 716 milyon lira destek ödemesi yapacağız.



Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.





Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız.

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi biliyoruz.



TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.



Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.



İHRACATI ÇOĞALTMAYI AMAÇLIYORUZ

Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.



MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLARAK GÖRÜYORUZ

Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.



DAHA İYİYE GİDİYOR

Çok uğraşmamıza rağmen maalesef vatandaşlarımıza halen istediğimiz fiyattan et sunamadığımızı itiraf etmek gerekiyor. Üretimdeki artışlar sayesinde kişi başı süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir. Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor.



KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Biz kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk, çünkü milletin gönderdiği parayı Kandil'e gönderenlerle yola devam edecek halimiz yoktu.



Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz.



Bir yatırımın olması için güvenin istikrarı olması lazım. Bu olmadığı zaman yatırım yapılmaz.

Bütün bunlar olmayınca FETÖ ile kanlı bir darbe yapmaya teşebbüs ettiler.





KILIÇDAROĞLU'NA YPG CEVABI

"YPG bize neden saldırsın ki?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Erdoğan, "YPG neden saldırsın diyene söylüyorum. Saldırdı zaten saldırdı. Füzelerle ve roketlerle saldırdı. 100'e yakın vatandaşımız şehit oldu." ifadelerini kullandı.



Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız.



Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor?