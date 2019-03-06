Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'yi "Bu nasıl Türkiye'ye katkıda bulunmaktır." diye eleştirdi.

"ÜLKE ÇIKARLARINA NASIL FAYDALARI VAR?"

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Son olarak bu parti tuttu, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından CHP neden rahatısız oluyor? Uydu yapıyoruz, haberleşmeden istihbarata uzay çalışmalarını etkin kullanma gayretindeyiz. Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetine engel olmanın ülke çıkarlarına nasıl faydası olacağını tüm çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum. Hiçbir projeye imza atmazlar, yapanları engellemek için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutarlar."

UZAY AJANSI'NIN KAPATILMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDULAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da bulunduğu 138 CHP'li milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Milletvekilleri, 13 Aralık 2018 ve 30624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 sayılı "Türkiye Uzay Ajansı" hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etti.