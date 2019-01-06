Üzücü buluşma

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurten Erol için Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile Muharrem İnce katıldı. Özellikle CHP'de genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan ve yerel seçimler için genel başkandan hiçbir şehre aday olarak gösterilmeyen İnce'nin Kılıçdaroğlu ile buluşması dikkatlerden kaçmadı.
Namaz sonrası ikilinin tokalaştığı görüldü. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.
Namaz sonrası ikilinin tokalaştığı görüldü. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.
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