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Üzücü buluşma

Üzücü buluşma
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi için 'daki Cemevi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene; Genel Başkanı Kemal , CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile katıldı. Özellikle CHP'de genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan ve yerel seçimler için genel başkandan hiçbir şehre aday olarak gösterilmeyen İnce'nin Kılıçdaroğlu ile buluşması dikkatlerden kaçmadı.



Namaz sonrası ikilinin tokalaştığı görüldü. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

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