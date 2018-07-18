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'na pankart soruşturması

Genel Başkanı 'nun sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan ile ilgili paylaştığı görsel nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Kemal Kılıçdaroğluna pankart soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle Genel Başkanı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Tayyipler alemi" paylaşımında bulunduğu belirtilerek, Kılıçdaroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında söz konusu karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti.

Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." mesajıyla paylaşmıştı.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 11:22
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