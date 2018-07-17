Kılıçdaroğlu ODTÜ'de açılan skandal pankarta sahip çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için ODTÜ'de açılan hakaret içerikli pankarta ve açanlara sahip çıktı.





KARİKATÜRÜ YAYINLAYACAKMIŞ VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

Kılıçdaroğlu yaptığı skandal açıklamada, "13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor. Eleştiriye açık değil! Benim twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!" ifadelerine yer verdi.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Türkiye düşmanlığıyla bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu skandal harekete sosyal medyada tepkiler çığ oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli iradeyi hiçe sayarak ODTÜ'lü hainlerin açtığı pankartı paylaşması millete saygısızlık olarak değerlendirildi.







Kılıçdaroğlu'nun yüzünü hayvanlara ekleyen bir vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na anladığı dilden cevap verdi. Vatandaşın Kılıçdaroğlu için yaptığı bu pankarta " Al sana mizah" şeklinde yorumlar geldi.