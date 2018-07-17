CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında her zaman olduğu gibi bir kez daha skandal açıklamalarda bulundu. Parti içi muhalefetin baş kaldırmasıyla koltuğu kaybetme korkusu yaşayan Kılıçdaroğlu, gündemi değiştirmek ve Muharrem İnce üzerine odaklanan partililerin dikkatini dağıtmak için FETÖ vari bir ağızla açıklamalar yaptı.

FETÖ'YÜ BİR KEZ DAHA AKLAMAYA ÇALIŞTI

​"15 Temmuz kontrollü darbe girişimiydi" açıklamaları hafızalardan silinmeyen ve bu açıklamalarıyla hain darbe girişimi gecesi şehit olan yüzlerce kişiyi yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünün üzerinden henüz birkaç gün geçmişken bu skandal yalanı bir kez daha yineledi. "Darbenin olacağı biliniyordu önlenmedi" gibi çirkin bir iftira atan Kılıçdaroğlu'nun kendisi o gece havaalanında darbeci askerlerle anlaşarak kaçmıştı.

FETÖ İLE KUCAK KUCAĞA

​Uzun zamandır FETÖ ile kucak kucağa bir durumda olan, danışmanlarının neredeyse tamamı FETÖ'cü çıkan, 17-25 Aralık ve MİT TIR'ları kumpasında FETÖ ile birlikte hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu, "250 şehidin kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasındadır. Bir numaralı darbeci sensin kardeşim, sensin." diyerek alçakça iftira attı. Erdoğan'ın darbe olacağını bildiği yalanını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın o gece Muğla'da saklandığını iddia etti. Oysa ki gerçek tam tersiydi. Havaalanında halkıyla sırt sırta veren Erdoğan'ı hedef göstermeye çalışan Bay Kemal, kendi kaçışını ise unutturmaya çalıştı.

NE KADAR FETÖ'CÜ VARSA SAVUNUYOR

FETÖ ile ilişkileri oldukları nedeniyle kamu görevlerinden uzaklaştırılan, ordudan atılan, cezaevine konulan ne kadar kişi varsa hepsine sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "5 binin üzerinde üniversite hocası kapının önüne konuldu. Gazeteciler, milletvekilleri, karikatüristler hapse atıldı." sözleriyle o kişileri masum göstererek aklamaya çalıştı. Masum halkın üzerine kurşun yağdıran adeta o karanlık gecede ölüm kusan darbeci askerlere müebbet hapis cezası verilmesine de karşı çıkan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere kodeste de arka çıkmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEKİ HER KAOSTA FETÖ'NÜN YANINDA CHP VARDI

MİT TIR'ları kumpasında "Türkiye DEAŞ'a yardım ediyor" algısıyla FETÖ'ye destek çıkan CHP ve yönetimi, 17-25 Aralık kumpaslarında da hemen FETÖ'nün yanı başında durmuştu. Türkiye'yi kaosa sürükleyen bu operasyonlarda FETÖ'nün en büyük destekçisi olan CHP, o günden bu güne değişmeden bu desteğini açıkça sürdürmeye devam etti.