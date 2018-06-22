Şehitlere veda

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahramanlar, dün memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenazesi, Malatya'da toprağa verildi. Şehit cenazesine katılan bir grup "CHP'yi aramızda istemiyoruz" diyerek üzerinde "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengi önce parçaladı. Daha sonra tören alanından attı. Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin ise memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİT BAYTEKIN
ŞEHİT ÖZDEMİR
ŞEHİT BAYTEKIN
ŞEHİT ÖZDEMİR
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