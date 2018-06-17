Takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'da on binlerce kişiye hitap etti. Antalya mitinginde önemli mesajlar verdi. Şunları söyledi: "Laf değil, biz yaptığımızı konuşuyoruz. Onlar ne konuşuyor? Bizim midemiz boş laflara tok. Ulaşımı kolaylaştırmak için toplam uzunluğu 10 KM'yi bulan 14 tünel yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Bunların dertleri yok. Köprülerin fiyatlarını konuşuyorlar. Biz devlete ait olanları bayramda ücretsiz yaptık buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel sektörleri ile yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formulünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz. Geçen gün Bay Kemal '7.4 büyüme sizin cebinize girdi mi' diye soruyor? Bay Kemal büyümenin ne demek olduğunu bilmiyor ki... Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da aynı şeyi yapıyor. Bay Muharrem sen kimsin de yaptırmam diyorsun. CHP'nin bu zihniyetini işte gördünüz. Geçen dönem Antalya'da bira festivali yapmaktan başka bir şey yapmadılar. Biz yapamayacağımızı söylemeyiz, söylediğimizi de yaparız. Şimdi buradan yurtdışındaki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yurtdışındaki kardeşlerimiz, büyük fedakarlık göstererek sandıklara gidiyor... Bu sabah (dün) Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüm. 'Bak, bizim insanımız orada biraz çile çekiyor, lütfen demokratik haklarını kullanmada yardımcı olun' dedim. Bakalım, söz verdi, 'Elimizden geleni yapacağız' dedi."
TESCİLLİ PKK'LI
Suruç'ta AK Partili gruba yapılan saldırıya ilişkin konuşan Erdoğan, "Onlanların PKK üyesi olduğu tescilli" dedi. Şöyle devam etti: 6-8 Ekim'de de 53 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden oldular. Kim neden oldu Silivri'deki Selo. Ankara'dan İstanbul'a beraber yürüdüler. Bugüne kadar CHP'nin terörle mücadeleye ilişkin açıklamasını duydunuz mu? Onlar da diyor ki Afrin'e girmeyin. Bay Kemal Bay Muharrem isteseniz de istemeseniz nereden tehdit gelirse gireceğiz.
MUHARREM İNCE ÖZÜR DİLEMELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyonda, bir grup teröristin toplantı halindeyken vurulduğunu söyledi. Vurulanlar arasında ciddi isimlerin olabileceğini, birkaç gün önce "İyi haberim olacak" dediği haberin bu olduğunu bildirdi. Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin televizyon davetiyle ilgili "Utanmadan beni televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi. İnceni'nin dershane sahibiyken sigortasız öğretmen çalıştırdığı iddiasıyla ilgili de "Patronu olduğu bir dershanede öğretmenlerin sigortasını ödemediği için bir sıkıntı yaşanmışsa, bu halktan da o öğretmenlerden de özür dilemesi lazım" diye konuştu.
TESCİLLİ PKK'LI
Suruç'ta AK Partili gruba yapılan saldırıya ilişkin konuşan Erdoğan, "Onlanların PKK üyesi olduğu tescilli" dedi. Şöyle devam etti: 6-8 Ekim'de de 53 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden oldular. Kim neden oldu Silivri'deki Selo. Ankara'dan İstanbul'a beraber yürüdüler. Bugüne kadar CHP'nin terörle mücadeleye ilişkin açıklamasını duydunuz mu? Onlar da diyor ki Afrin'e girmeyin. Bay Kemal Bay Muharrem isteseniz de istemeseniz nereden tehdit gelirse gireceğiz.
MUHARREM İNCE ÖZÜR DİLEMELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyonda, bir grup teröristin toplantı halindeyken vurulduğunu söyledi. Vurulanlar arasında ciddi isimlerin olabileceğini, birkaç gün önce "İyi haberim olacak" dediği haberin bu olduğunu bildirdi. Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin televizyon davetiyle ilgili "Utanmadan beni televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi. İnceni'nin dershane sahibiyken sigortasız öğretmen çalıştırdığı iddiasıyla ilgili de "Patronu olduğu bir dershanede öğretmenlerin sigortasını ödemediği için bir sıkıntı yaşanmışsa, bu halktan da o öğretmenlerden de özür dilemesi lazım" diye konuştu.
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