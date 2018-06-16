Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da düzenlenen mitingde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seni kalpten selamlıyorum rüyalarımın şehAntalyalya. Buradan sizlerin aracılığı ile tüm Antalya'yı selamlıyorum. Buradan hepinizin bayramını kutluyorum. Antalya kendine hizmet edenle, siyaseti istismar edenleri çok iyi bilir. Türkiye'nin değişimini sizlerle birlikte ilerlettik ve devam ettiriyoruz. Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğindeyiz. Huzurlu ve müreffeh bir ülke için hazır mıyız Antalya? Antalya güçlü meclis için hazır mıyız? Seçime MHP ile Cumhur ittifakı olarak giriyoruz. 24 Haziran'da Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Antalya vakit Antalya vakti diyor muyuz. Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Son 16 yılda Antalya'ya 38,5 katrilyon yatırım yaptık.

YENİ YURTLAR İNŞA ETTİK

Laf değil, biz yaptığımızı konuşuyoruz. Onlar ne konuşuyor ? İcraat, icraat. Bizim midemiz boş laflara yok. Antalya'da üniversite sayısını 5'e yükselttik. Yeni yurtlar inşa ettik. Antalya'ya 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Sağlıkta 19 hastane ile birlikte 54 adet sağlık tesisini Antalya'ya kazandırdık mı? Antalya'ya yapacağımız şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor.

BAY KEMAL, BAY MUHARREM NE ANLAR TÜNELDEN?

Ulaşımı kolaylaştırmak toplam uzunluğu 10 KM'yi bulan 14 tünel yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Antalya'da projelerimiz hala devam ediyor. Bunların böyle derdi yok. Bunların dertleri yok. Köprülerin fiyatları konuşuyorlar. Devletin köprüleri ile kamu-özel ortaklığı ile yapılan köprülerin farklarını bunlar bilmez. Biz devlete ait olanları bayramda ücretsiz yaptık buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel sektörleri le yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formulünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz.

ŞİMDİ BATI ANTALYA HAVALİMANINI YAPMAK İÇİN KOLLARI SIVADIK BAY KEMAL, BAY MUHARREM

Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuşuyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kardeşlerim Antalya'yı hızlı tren projeleri tüm Türkiye ile, havalimanı ve limanlar ile tüm dünyaya bağlıyoruz. En önemlisi de şehrimizi hem İstanbul'a, hem Afyonkarahisar üzerinden İzmir'e bağlayacak olan hızlı tren projesidir. Bay Kemal ben yaptıklarım ile konuşuyorum sen ne ile konuşuyorsun? Şimdi Batı Antalya Havalimanını yapmak için kolları sıvadık Bay Kemal, Bay Muharrem.

Antalya'dan Türkiye'ye sesleniyorum bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz? Antalya biz size hep yapacaklarımızı vaat ettik. Batı Antalya Havalimanı'nı 2022'ye kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. 32 milyar gelir bekliyoruz. Antalya'nın bir diğer önemli noktası da tarımdır. Biz hiç bir zaman tarımla uğraşanları yalnız bırakmadık. Tarımı geliştirmek için Antalya'da 19 baraj yaptık.

BAY KEMAL BÜYÜMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYOR Kİ

Biz Antalya çiftçisine 1,1 katrilyon tarımsal destek verdik. Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in bunlardan haberi var mı? Geçen gün Bay Kemal 7,4 büyüme sizin cebinize girdi mi diye soruyor? Bay Kemal büyümenin ne demek olduğunu bilmiyor ki... 24 Haziran'da vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Gençler Antalya'da gece gündüz 24 Haziran'a kadar çalışıyor muyuz? Biz gelene kadar Antalya'da raylı sistem diye bir şey var mıydı?

TURİSTLERİ BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE Mİ GETİRECEĞİZ?

Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da aynı şeyi yapıyor. Bay Muharrem sen kimsin de yaptırmam diyorsun. Dünyada Panama Kanalı varsa Süveyş kanalı varsa bizde de Kanal İstanbul olacak. Antalya'nın turizmiyle ilgili bunlardan bir vaat duydunuz mu? Bu limanları yapmadan varlıklı turistleri nasıl getireceğiz buraya? Belediye otobüsü ile mi getireceğiz? CHP'nin bu zihniyetini işte gördünüz.

GEÇEN DÖNEM ANTALYA'DA BİRA FESTİVALİ YAPMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADILAR

Geçen dönem Antalya'da bira festivali yapmaktan başka bir şey yapmadılar. Bu festivalde bir genç de hayatını kaybetmişti. Bu kişi seçilerken Antalya'da bedava elektrik dedi. Bunu kullanabilen oldu? Antalyalılar en pahalı suyu kullandılar. Bunlar böyledir. Seçim döneminde bol keseden atıp tutarlar. Biz yapamayacağımızı söylemeyiz, söylediğimizi de yaparız.

ŞİMDİ BURADAN YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA SESLENİYORUM

Şimdi buradan yurtdışındaki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Özellik Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerdeki vatandaşlarımız oylarını kullanmaya başladılar. Gördükleri onca baskıya rağmen iradelerine sahip çıktılar. Antalya'dan bir kez daha sesleniyorum vakit ülkemizin geleceğine damga vurma vaktidir, vakit Türkiye vaktidir. Sizlerden bu tarihi seçimlerde ana vatanınıza karşı görevinizi yapmanızı istiyoruz. Tüm batı dünyasında PKK yoğun çalışıyor ama bize inan vatandaşlarımız onlardan daha çok çalışacak ve daha önce olduğu gibi açık ara önde olacağız. Mesafe, zaman, iş gibi bahanelerin arkasına sığınamayız. İş işten geçtiksen sonra keşke demenin faydası olmaz kimseye. Biz bunların geçmişini biliriz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan rekor katılım bekliyorum.

SURUÇ'TAKİ KATLİAMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Suruç'ta AK Partili gruba yapılan saldırıya ilişkin konuşan Erdoğan, "Karşı taraftan olanların PKK üyesi olduğu tescilli." dedi. 6-8 Ekim'de de 53 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden oldular. Kim neden oldu Silivri'deki Selo. Ankara'dan İstanbul'a beraber yürüdüler. Bugüne kadar CHP'nin terörle mücadeleye ilişkin açıklamasını duydunuz mu? Afrin'de 6600 teröristi etkisiz hale getirdik biz. Onlar da diyor ki Afrin'e girmeyin. Bay Kemal Bay Muharrem isteseniz istemeseniz de nerede tehdit varsa oraya gireceğiz. Bizim için tehdit oluşturuyorsa oraları serbest bırakamayız.