;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor
  2. BM’den ‘Kayıp prens’ çağrısı

’ya tepki

Nato’ya tepki
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nun sınırında genişlemesinin güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayacağını söyledi. Peskov, "Tam tersine bu yayılmacı eylemler Rus tarafından karşı eyleme yol açar" ifadesini kullandı.
Etiketler: , ,
  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar