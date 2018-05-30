Nato’ya tepki

; 29 / 19 30 / 18 22 / 12 20 / 9 26 / 13 25 / 17 25 / 13 25 / 20 17 / 9 26 / 16 32 / 19 26 / 16 24 / 16 30 / 15 23 / 9 25 / 15 24 / 13 20 / 10 22 / 11 23 / 11 26 / 15 28 / 17 25 / 13 22 / 14 29 / 16 29 / 14 24 / 15 29 / 16 26 / 13 23 / 14 18 / 8 22 / 14 27 / 16 25 / 17 25 / 11 22 / 13 27 / 18 25 / 14 22 / 10 29 / 21 26 / 19 31 / 21 29 / 16 26 / 14 23 / 14 18 / 9 21 / 13 26 / 11 24 / 13 26 / 16 24 / 10 30 / 19 25 / 16 23 / 12 24 / 13 26 / 15 31 / 20 28 / 19 27 / 14 23 / 12 24 / 10 23 / 12 24 / 17 28 / 18 25 / 17 25 / 17 23 / 19 30 / 18 22 / 18 25 / 11 31 / 19 26 / 18 26 / 17 24 / 15 24 / 18 25 / 13 22 / 11 21 / 10 24 / 17 20 / 10 21 / 17 Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO
'nun Rusya
sınırında
genişlemesinin
güvenlik
ve istikrara
katkıda bulunmayacağını
söyledi. Peskov, "Tam tersine bu yayılmacı eylemler Rus tarafından karşı eyleme yol açar"
ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.