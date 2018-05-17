Ölüm yakaladı!

Uçan poşeti tutmaya çalışan kadın, uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Akılalmaz olay dün Manisa'da meydana geldi. İnşaat ve dekorasyon işiyle uğraşan Yunus Erdem (36), önceki gün 16 yıllık eşi Hülya Erdem (28) ve kızları Nisa Nur'u (4) da yanına alarak Adatavla Mevkiine piknik yapmaya gitti. Manzarasını beğendikleri için bir uçurumun kenarına oturan Erdem Ailesi, yanlarında getirdikleri meyve sularını içmeye başladı. Poşet rüzgarın etkisiyle havalandı. Uçan poşeti tutmak için hamle yapan genç kadın, 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
KAÇARAK EVLENMİŞLER
Büyük bir şok yaşayan eşi Yunus Erdem'in ihbarıyla olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdem, otopsinin ardından Karaağaç Mahallesi'wnde toprağa verildi. Eşi gözleri önünde uçurumdan aşağı yuvarlanarak ölen Yunus Erdem'in, eşi Hülya Erdem'i çok sevdiği ve daha 16 yaşındayken ailesinden istediği, aile kabul etmeyince de kaçırarak evlendiği öğrenildi. Çiftin oğulları Murat Erdem'in de 11 yıl önce, 2 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.
Yunus Erdem, çok sevdiği eşi Hülya Erdem'i talihsiz bir kazada kaybetti.
Ceyhan TORLAK
KAÇARAK EVLENMİŞLER
Büyük bir şok yaşayan eşi Yunus Erdem'in ihbarıyla olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdem, otopsinin ardından Karaağaç Mahallesi'wnde toprağa verildi. Eşi gözleri önünde uçurumdan aşağı yuvarlanarak ölen Yunus Erdem'in, eşi Hülya Erdem'i çok sevdiği ve daha 16 yaşındayken ailesinden istediği, aile kabul etmeyince de kaçırarak evlendiği öğrenildi. Çiftin oğulları Murat Erdem'in de 11 yıl önce, 2 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.
Yunus Erdem, çok sevdiği eşi Hülya Erdem'i talihsiz bir kazada kaybetti.
Ceyhan TORLAK
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