Yaklaşık 3 önce kaybolan çocuklardan birinin kemikleri bulundu. Diğeri için arama çalışmaları başlatıldı. Tokat'ta 29 Aralık 2015'de, evlerinin yakınında oynayan ve o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Çocuklardan 2.5 yıl boyuncu haber alınamadı. 8 Mayıs'ta, HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Taşçı için ise dün yeniden arama çalışması başlatıldı. Erol'un babaannesi Rukiye Erol, "Her zaman ölmedi diye umudumuz vardı. Kapıyı bir gün olur çalar diye bekliyorduk. Büyür de bir gün olur gelir diye gözlüyorduk. Ama dün daha büyük acı yaşadık. Zaten iki senedir yaşıyorduk. Dünkü acı bir başka oldu. Çocuğumuzun bacağı bulundu deyince bir kat daha üzüldük" diye konuştu.
Bir umut aranıyor
Tokat’ta iki çocuk, 2.5 yıl önce kayboldu. Bayram’ın kemikleri bulundu. Kaan için tekrar arama çalışması başlatıldı
Etiketler: Tokat , Bayram Erol , kayıp çocuk
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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