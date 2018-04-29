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Ortada kaldılar

, 15 vekili istemediğini açıkladı. Vekillerden dokuzunun sosyal medya hesaplarında “ milletvekili” yazdığı görüldü

Ortada kaldılar
Genel Başkanı Kemal 'nun talimatıyla partisinden istifa eden ve İYİ Parti'ye katılma kararı alan 15 milletvekilinden 9'unun CHP'le ilişkisinin devam ettiği öğrenildi. 22 Nisan tarihinde İYİ Parti'ye geçen Afyon vekili Burcu Köksal, Ankara vekili Nihat Yeşil, Aydın vekili Hüseyin Yıldız, Bursa vekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Edirne vekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir vekili Tacettin Bayır, vekili Çetin Arık, Kocaeli vekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Niğde vekili Ömer Fethi Gürer'in; Twitter'daki hesaplarında CHP milletvekili olduklarının açıkça yazdığı görüldü. Öte yandan 15 vekil tartışmaları dün de devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 vekil için "Onlar demokrasi kahramanı. 'Gidin bu kumpası bozun' dedim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı ise "Bugün biz grup kurmuş durumdayız ama o grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum" diyerek 15 vekili istemediğini dile getirdi.
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