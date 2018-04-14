ABD geçen hafta Şam'ın Doğu Guta kentinde yapılan kimyasal saldırıdan Şam rejimi ve Rusya'yı sorumlu tuttu. Başkan Donald Trump, "Hazır ol Rusya. Füzeler senin için gelecek" diyerek operasyon sinyali verdi. Daha sonra gerek Pentagon, gerek Trump, gerekse Rusya tarafının açıklamalarıyla tansiyon biraz düştü. Ancak İngiltere ve Fransa da operasyon sinyali verirken, birçok savaş gemisi Akdeniz'e yöneldi.
TAM YOL İLERİ...
ABD geri adım atsa da donanmaya ait 12 savaş gemisi Akdeniz'e ilerlemeye devam etti. Zaten bölgede olan Donald Cook, Porter, Carney ve Laboon destroyerleri Suriye'ye biraz daha yanaşırken, USS Harry Truman uçak gemisi ve beraberindeki Normandy, Bulkeley, Forrest Sherman ve Farragut ve Arleigh Burke savaş gemileri de bölgeye ilerlemeye devam etti. 10 gemiyi bulan bu filoya Georgia ve John Warner isimli iki de nükleer denizaltının eşlik ettiği öğrenildi.
MOSSAD BAŞKANI: RUS YA İLE SAVAŞABİLİRİZ
İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi. İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Halevy, "Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir" diye konuştu.
KİMYASAL İNGİLTERE'NİN İŞİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Duma'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntülerin arkasında İngiltere'nin olduğuna dair ellerinde kanıt bulunduğunu iddia etti. Sözcü Konaşenkov, olayı bir provokasyon olarak tanımladı.
USS HARRY TRUMAN
Nimitz sınıfı
Ağırlık: 116.000 ton
Uzunluk: 332 metre
Güç: İki Westinghouse A4W nükleer reaktör ve dört buhar türbini
Pervane: Dört
Hız: 60 km/h
Menzil: Sınırsız
Mürettebat: 3.200
Hava araçları: 90 uçak ve helikopter
Silahları: Sea Sparrow, RIM-116 füze ve üç Phalanx silahı
Filo ekibi: USS Normandy, USS Bulkeley, USS Arleigh Burke, USS Forrest Sherman, USS Farragut
USS GEORGIA
Ohio sınıfı denizaltı
Uzunluk: 170 m
Güç: Bir S8G PWR nükleer reaktör, iki dişli türbin, bir yardımcı motor
Hız: 45 km/h
İniş derinliği: 250 metreden fazla
Mürettebat: 155
Silahlar: 4 torpido ve 154 adet BGM- 109 Tomahawk füzesi
DESTROYERLER Arleigh Burke sınıfı
Uzunluk: 154 metre
Su ağırlığı: 6.900 ton
Mürettebat: 276
Güç: Dört General Electric LM2500 gaz türbini
Hız: 56 km/h
Menzili: 8 bin 200 km
Silahları: Tomahawk füzeleri, Harpoon füzeleri, makineli tüfekler
F-15'E STRİKE EAGLE
Uzunluk: 20 m
Kanat uzunluğu: 13 m
Yükseklik: 5.63 m
Maksimum hız: 3,017 km/h
Silahlar: 20 mm M61A1 Vulcan Gatling top mermisi, Sparrow roket, Sidewinder roket, AMRAAM roket, Maverick roket, Harpoon roket, SLAM-ER roket
TAM YOL İLERİ...
ABD geri adım atsa da donanmaya ait 12 savaş gemisi Akdeniz'e ilerlemeye devam etti. Zaten bölgede olan Donald Cook, Porter, Carney ve Laboon destroyerleri Suriye'ye biraz daha yanaşırken, USS Harry Truman uçak gemisi ve beraberindeki Normandy, Bulkeley, Forrest Sherman ve Farragut ve Arleigh Burke savaş gemileri de bölgeye ilerlemeye devam etti. 10 gemiyi bulan bu filoya Georgia ve John Warner isimli iki de nükleer denizaltının eşlik ettiği öğrenildi.
MOSSAD BAŞKANI: RUS YA İLE SAVAŞABİLİRİZ
İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi. İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Halevy, "Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir" diye konuştu.
KİMYASAL İNGİLTERE'NİN İŞİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Duma'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntülerin arkasında İngiltere'nin olduğuna dair ellerinde kanıt bulunduğunu iddia etti. Sözcü Konaşenkov, olayı bir provokasyon olarak tanımladı.
USS HARRY TRUMAN
Nimitz sınıfı
Ağırlık: 116.000 ton
Uzunluk: 332 metre
Güç: İki Westinghouse A4W nükleer reaktör ve dört buhar türbini
Pervane: Dört
Hız: 60 km/h
Menzil: Sınırsız
Mürettebat: 3.200
Hava araçları: 90 uçak ve helikopter
Silahları: Sea Sparrow, RIM-116 füze ve üç Phalanx silahı
Filo ekibi: USS Normandy, USS Bulkeley, USS Arleigh Burke, USS Forrest Sherman, USS Farragut
USS GEORGIA
Ohio sınıfı denizaltı
Uzunluk: 170 m
Güç: Bir S8G PWR nükleer reaktör, iki dişli türbin, bir yardımcı motor
Hız: 45 km/h
İniş derinliği: 250 metreden fazla
Mürettebat: 155
Silahlar: 4 torpido ve 154 adet BGM- 109 Tomahawk füzesi
DESTROYERLER Arleigh Burke sınıfı
Uzunluk: 154 metre
Su ağırlığı: 6.900 ton
Mürettebat: 276
Güç: Dört General Electric LM2500 gaz türbini
Hız: 56 km/h
Menzili: 8 bin 200 km
Silahları: Tomahawk füzeleri, Harpoon füzeleri, makineli tüfekler
F-15'E STRİKE EAGLE
Uzunluk: 20 m
Kanat uzunluğu: 13 m
Yükseklik: 5.63 m
Maksimum hız: 3,017 km/h
Silahlar: 20 mm M61A1 Vulcan Gatling top mermisi, Sparrow roket, Sidewinder roket, AMRAAM roket, Maverick roket, Harpoon roket, SLAM-ER roket
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