Tek sığınak Türkiye

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta, bir kez daha katliamın ortasında kaldı. Doğu Guta'nın Duma kentine kimyasal gaz atıldı. Çoğunluğu çocuk 80 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, Şam rejimini bombaladı. ABD Başkanı Trump, Esad için 'hayvan' ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında askeri müdahale seçeneğinin ihtimal dışı olmadığını vurguladı. İngiltere, Fransa, Almanya da ABD'nin yanında yer aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Şam rejiminin Rusya ve İran'ın desteği olmadan operasyon kapasitesi yok" ifadesini kullandı.
MAY'DEN ÇOK SERT TEPKİ
İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye yönetimini destekleyenlerin hesap vermesi gerektiğini açıkladı. Rusya, İran ve katil Esad ise İsrail'i hedef aldı. Doğu Guta'daki kimyasal saldırının ardından İsrail savaş uçaklarının Hums yakınlarındaki askeri havaalanını vurması şok etkisi yarattı. Rusya, füze saldırısını İsrail'in yaptığını açıkladı. Dünya birbirini suçlarken, mazlumların yanında ise yine Türkiye vardı. Türk yardım kuruluşları Duma bölgesindeki sığınaklarda kalanlara sıcak yemek dağıttı. Sığınaklardan çıkan çocuklar, yemeklerini alıp tekrar sığınıklara girmeye başladı. Yıllardır katil Esad'ın katliamlarına maruz kalan çocukların öksüz ve yetim olduğu açıklandı.
Katil Esad, Doğu Guta'lı çocukları öldürüyor...
MAY'DEN ÇOK SERT TEPKİ
İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye yönetimini destekleyenlerin hesap vermesi gerektiğini açıkladı. Rusya, İran ve katil Esad ise İsrail'i hedef aldı. Doğu Guta'daki kimyasal saldırının ardından İsrail savaş uçaklarının Hums yakınlarındaki askeri havaalanını vurması şok etkisi yarattı. Rusya, füze saldırısını İsrail'in yaptığını açıkladı. Dünya birbirini suçlarken, mazlumların yanında ise yine Türkiye vardı. Türk yardım kuruluşları Duma bölgesindeki sığınaklarda kalanlara sıcak yemek dağıttı. Sığınaklardan çıkan çocuklar, yemeklerini alıp tekrar sığınıklara girmeye başladı. Yıllardır katil Esad'ın katliamlarına maruz kalan çocukların öksüz ve yetim olduğu açıklandı.
Katil Esad, Doğu Guta'lı çocukları öldürüyor...
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