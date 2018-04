İstanbul Tabip Odası seçiminde büyük skandal! Ölüleri seçmen yapmışlar!

Zeytin Dalı Harekatı'nı 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası'nda, 15 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde yaşanan büyük skandal ortaya çıktı.

LİSTEDE FARK EDİLDİ

Akşam'ın haberine göre İstanbul Tabip Odası geçtiğimiz günlerde seçmen listesini YSK'ya gönderdi. Oda, listenin ilk sıralarında hayata veda eden ve çoğu 1900 doğumlu olan doktorları da sanki seçimde oy kullanacakmış gibi bildirdi. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde henüz Samsun'a çıkmadığı yıllarda hekimlik yapmış doktorların listede adlarını fark eden ise Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu üyeleri oldu. Platform, hemen yasal süreç başlatıp avukatı üzerinden bu duruma itiraz ederek YSK'da müracaat etti. Platform, seçmen listelerinde hayatını kaybetmiş doktorların isimlerinin neden yer aldığının araştırılmasını talep etti.

İŞTE O LİSTEDE YER ALAN BAZI İSİMLER:

İstanbul Tabip Odası'nda üyelik numarası bulunan doktorların doğum tarihlerinin karşısına özensiz ve standart biçimde 01.01. şeklinde ay ve gün yazılmış.

- Necati Mustafa, 01.01.1903, üye no: 83

- Nusret İsmail, 01.01.1904, üye no: 101

- A.Ferit Gürsan, 13.03.1905, üye no: 105

- S.Fuat Dağsam, 01.01.1906, üye no: 122

- A.Nihat Güran, 01.01.1907, üye no: 130

- Avni Aksel, 01.01.1908, üye no: 142

- Hakkı Ayrı,01.01.1909, üye no:148

- Kazım Nuri, 01.01.1910, üye no:150

- Kirkor Olgan, 01.01.1911, üye no: 183

- A. Haydar Erel, 01.01.1912, üye no:189

- Rober Abumelik, 01.01.1900, üye no: 192

- İbrahim Nasır, 01.01.1913, üye no:222

- Yasif Yağlıoğlu, 01.01.1914, üye no: 240

- Salamon Abraham, 01.01.1900, üye no: 241

- Mari Sollberger, 01.01.1915, üye no: 246

- Stefan Emekçiyan, 01.01.1916, üye no: 266

- Yorgi Zilanakis, 01.01.1917, üye no: 275

Suç duyurusunda bulunacaklar

Seçimler öncesinde yaklaşık 34 bin 200 üyesi bulunan İstanbul Tabip Odası'nın bildirdiği listedeki bu tuhaflığın nedenin araştırılması için Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İstanbul Tabip Odası seçimlerinin kaderine değiştirecek "Ölü üyeler niçin hala seçmen listesinde yer alıyor? Sorusunun cevabı aranıyor. Seçime hazırlanan Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu üyeleri listenin tamamını da mahkeme aracılığı ile YSK'dan talep etti.

İSTİKLAL MADALYALI HEKİMİMİZ

- DR. Haydar Erel: Odanın 189 no'lu üyesi olarak görülüyor. Erel, 1933 reformunda üniversiteden ayrıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde mütehassıs olarak çalıştı ve emekli oldu. Kadıköy'de muayenehanesi olan Erel, 1974'te hayatını kaybetti.

- Doktor Nihat Güran: Trablusgarp cephesine giden gönüllü doktorlardan birisiydi. Hilal-i Ahmer (Türk Kızılay) tarafından gönderilecek sağlık heyeti içinde yer aldı. Güran, İstiklal Madalyası sahibi hekimlerimizden. 1974'te yılında hayatını kaybeden Güran İTO'nun 130 No'lu üyesi.

Sonuna kadar takipçisi olacağız

Platformun Hukuk Danışmanı Ahmet Erçek, açıklamalarda bulundu: Listede 1900 doğumlu doktorlar var. Biz seçmen listelerini incelediğimizde bu durumu fark ettik. Listenin bir nüshasını yüksek seçim kurulundan talep ettik. 67 sandığın her birisine müşahitler yerle��tirerek seçimi sıkısı bir şekilde takip edeceğiz. Şüpheli bir durum olursa da bu da kamuoyu ile paylaşacağız.

TSK'nın gerçekleştirdiği tarihi Afrin Harekâtı'na tepki gösterip, teröristleri savununca kamuoyunda büyük tepki çeken Türk Tabipler Birliği ile İstanbul Tabipler Odası'nda mevcut yönetiminin 15 Nisan'da yapılacak seçimdeki büyük oyunu deşifre oldu. TTB, daha önce de sözde Adalet Yürüyüşü düzenleyen CHP'ye destek vermiş, FETÖ'cülerle kol kola yürümüştü.