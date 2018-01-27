Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olanlar tek tek ortaya çıkıyor.

Başarılı geçen operasyonda 380'den fazla terörist öldürüldü. Tabii bu durum terör sevicileri harekete geçirdi. Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yayınladığı bildiride Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

CHP-HDP DESTEĞİ

Türk Tabipler Birliği'ne destek ise hiç gecikmeden CHP'li ve HDP'li vekillerden geldi.