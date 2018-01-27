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- terör ittifakı fırsatını kaçırmadı 'ne sahip çıktı!

Afrin'de öldürülen teröristlere üzülen ve onlara sahip çıkmaya çalışan 'ne ve sahip çıktı.

CHP-HDP terör ittifakı fırsatını kaçırmadı TTBye sahip çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri / ve 'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olanlar tek tek ortaya çıkıyor.

Başarılı geçen operasyonda 380'den fazla terörist öldürüldü. Tabii bu durum terör sevicileri harekete geçirdi. Operasyonla ilgili sessizliği bozan "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yayınladığı bildiride Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

CHP-HDP DESTEĞİ
Türk Tabipler Birliği'ne destek ise hiç gecikmeden 'li ve 'li vekillerden geldi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 10:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

hain ittifak bir kere daha gün yüzüne cıktı

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evet2
hayır0
cevapla 27.01.2018 18:50
vatandaş vatandaş

RUH SAĞLINIZ İYİ Mİ BİLMEM AMA AKIL SAĞLIĞINIZ GİTMİŞ ALLAH İSLAH ETSİN. ETMİYORSA KAHRU PERİŞAN ETSİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.01.2018 14:30
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