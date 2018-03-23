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Yüreklere ateş düştü

Yüreklere ateş düştü
Adana'da İncirlik Üssü 152. Akıncı Filo'ya ait F-16 savaş uçakları, 4'lü kol uçuş düzeniyle gece yakıt ikmali eğitimi için havalandı. İkmal yapıldıktan sonra 1 numara uçuş yapan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un uçağı radardan kayboldu. Havada arızalandığı düşünülen uçağın düşmesini engellemek için pilot uzun süre uğraştıktan sonra atlamaya kararı verdi. F-16 savaş uçağı 'in Gülşehir İlçesi yakınlarına düştü. Kahraman Yasin Boy'un uçağı kurtarmak için geç atladığı, bu nedenle de paraşütünün yarım açılması nedeniyle şehit olduğu öğrenildi.


Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy


Halit TURAN
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