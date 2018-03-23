Yüreklere ateş düştü

Adana'da İncirlik Üssü 152. Akıncı Filo'ya ait F-16 savaş uçakları, 4'lü kol uçuş düzeniyle gece yakıt ikmali eğitimi için havalandı. İkmal yapıldıktan sonra 1 numara uçuş yapan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un uçağı radardan kayboldu. Havada arızalandığı düşünülen uçağın düşmesini engellemekiçin pilot uzun süre uğraştıktan sonraatlamaya kararı verdi. F-16 savaş uçağı Nevşehir'in Gülşehir İlçesi yakınlarına düştü. Kahraman Yasin Boy'un uçağıkurtarmak için geç atladığı, bu nedenlede paraşütünün yarım açılması nedeniyleşehit olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.