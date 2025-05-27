1998’deki infazın sanığına sokak ortasında suikast! Berberde silahlı saldırıya uğradı!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 19:05:54

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 1998 yılında cezaevi müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında hüküm giyip cezasını tamamlayan Barış Kol, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında saat 16.15 sularında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, berberde bulunan Barış Kol'a tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kafasından vurulan Kol, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Saldırganın olayın ardından otomobille kaçtığı öğrenildi. Hastaneye akın eden Kol'un yakınları ile hastane güvenliği arasında arbede yaşanırken, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Hem saldırının gerçekleştiği berber dükkanında hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.