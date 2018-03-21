Güzel’e veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski bakan Hasan Celal Güzel için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene katıldı. Güzel ailesinin acısını paylaştı.
'HASAN CELAL AĞABEYİMİZ' Hasan Celal Güzel'in, bildiğini dosdoğru söylemeye gayret eden, vatansever, milliyetperver ve bu uğurda da her şeyini vermeye hazır bir insan olduğunu belirtti. Erdoğan, "Ne zaman bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bukonudaki 28 Şubat değil, ondansonraki 15 Temmuz'da da yineortaya çıktı ve dik durdu" dedi. Bu arada Hasan Celal Güzel, Hacı Bayram Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Celal Güzel'in annesine taziyede bulundu.
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