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Güzel’e veda

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski bakan , ’da toprağa verildi.

Güzel’e veda
Cumhurbaşkanı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski bakan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene katıldı. Güzel ailesinin acısını paylaştı.


'HASAN CELAL AĞABEYİMİZ'
Hasan Celal Güzel'in, bildiğini dosdoğru söylemeye gayret eden, vatansever, milliyetperver ve bu uğurda da her şeyini vermeye hazır bir insan olduğunu belirtti. Erdoğan, "Ne zaman bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu" dedi. Bu arada Hasan Celal Güzel, Hacı Bayram Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Celal Güzel'in annesine taziyede bulundu.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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