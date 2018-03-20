İstanbul Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonunönüne gelen Kuru'ya kimliğibelirsiz bir şahıs, önceküfürlü saldırıda bulundu.Kuru'nun da karşılık vermesiüzerine aralarında kavgaçıktı. Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti.
10 KİŞİ SALDIRDI Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, aralarındaminibüsçülerin de olduğu 10kişi tarafından dakikalarcatekme ve tokatla darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Dehşeti anlatan Kuru, "Bir an evvel bu menfur saldırıların artık durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım" dedi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.