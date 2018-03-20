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Sarı bela

Taksicilerin, sürücülerine yönelik saldırıları son bulmadı. 10 kişi, müşteri gibi çağırdıkları şoföre öldüresiye dayak attı. Üç dişini kırdı

Sarı bela
İstanbul Maslak'ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonun önüne gelen Kuru'ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. Kuru'nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti.


10 KİŞİ SALDIRDI
Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, aralarında minibüsçülerin de olduğu 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Dehşeti anlatan Kuru, "Bir an evvel bu menfur saldırıların artık durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım" dedi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.
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