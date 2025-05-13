Almanya'da darbe planlama ve Alman İmparatorluğunu yeniden tesis etme amacıyla hareket eden Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) oluşumunun en önemli kolu olan "Almanya Krallığı" derneği yasaklandı. Gerçekleştirilen operasyonda kendisini Almanya Kralı ilan eden Peter Fitzek ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da darbe operasyonu (reuters)

7 EYALETTE 14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İmparatorluk Vatandaşları örgütünün en önemli kolu olan "Almanya Krallığı" oluşumunun anayasal düzene aykırı faaliyetleri nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

Sabah saatlerinden itibaren yedi federal eyalette yüzlerce memur görevlendirildi. erneğin mal varlıklarını müsadere etmek ve derneğin anayasaya aykırı amaç ve faaliyetlerine ilişkin daha fazla delil elde etmek amacıyla derneğin taşınmaz malları ile önde gelen üyelerinin evleri aranıyor.

Derneğe yönelik yasaklama kararı alınmadan önce de konuyla ilgili tüm emniyet ve kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı soruşturmalar ve ortak değerlendirmeler yapılmıştı. Baskınlar Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Renanya-Palatina, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen'de yapıldı. "Tagesschau"ya göre toplam 14 mülkte arama yapılıyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonların merkezi ise Saksonya eyaletine bağlı Halsbrücke kasabası oldu. Operasyonda "Almanya Krallığı" oluşumunda kendisini "Almanya Kralı" ilan eden ve hakkında yakalama kararı bulunan Peter Fitzek ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu oluşumun amacının ve faaliyetlerinin, ceza hukukuna ve anayasal düzene aykırı olduğunu aktarıldı.

Yasak kararı sonrası "Almanya Krallığı" oluşumunun faaliyetleri sonlandırılırken, mal varlığına el konulmasının önü açıldı.

Almanya'da darbe operasyonu (reuters)

KENDİSİNİ ALMANYA KRALI İLAN ETTİ

Peter Fitzek, 2012 yılında sembolik bir "taç giyme töreniyle" kendisini "Almanya Kralı I. Peter" ilan etmişti. Kendi hazırladığı "anayasa" çerçevesinde hareket eden Fitzek, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hukuk sistemini tanımadığını belirtmişti. Fitzek, geçmişte sahte belge kullanmak, zimmete para geçirmek ve silahlı çatışmaya karışmak gibi çeşitli suçlardan hüküm giymişti.

Sözde Kral Fitzek'in liderliğini yaptığı "Almanya Krallığı" , Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütünün en önemli kolu olarak biliniyor.

Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonla yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" örgütü üyelerinin bazıları ise hala yargılanıyor.





KRAL TACI TAKMIŞTI

Dernek lideri Peter Fitzek yıllar önce görkemli bir törenle kral olarak taç giymişti.

Yıllar önce Peter Fitzek, görkemli bir törenle kral olarak taç giydi, Fotoğraf Bild'den alınmıştır



KENDİ PARALARINI DA BASTILAR

Alman gazetesi Bild'in belirttiğine göre sözde krallığın kendi para birimi dahi var.

ʺAlmanya Krallığıʺnın (KRD) kendi para birimi bile var, Fotoğraf Bild'den alınımıştır