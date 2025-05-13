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Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü! Haberi görünce emniyete koştu

Adana'da apartman görevlisinin çöpte bulduğu insan kafatasının, sırrı çözüldü. Kafatasının Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin, evde temizlik yapan eşi G.I.S. tarafından atıldığı ortaya çıktı. İşte ilginç olayın detayları...

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 14:53 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 14:54
Adana’da bulunan kafatasının sırrı çözüldü! Haberi görünce emniyete koştu

Olay, 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi 40 yaşındaki İsa Kaplan, dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerinin yanına gitti.

Adana’da bulunan kafatasının sırrı çözüldü! Haberi görünce emniyete koştu

İNSAN KAFASI BULUNDU

Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden olay yeri inceleme ekibi, yapılan çalışmanın ardından kafatasını Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Adana’da bulunan kafatasının sırrı çözüldü! Haberi görünce emniyete koştu

EMNİYETE GİTTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafatasının bulunduğu çöp poşetinin, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin, evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. tarafından atıldığı belirlendi. Bu sırada Van'daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente dönüp, haberleri gördükten sonra emniyete gitti.

Adana’da bulunan kafatasının sırrı çözüldü! Haberi görünce emniyete koştu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesine giden G.S.'nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.'nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi.

Adana’da bulunan kafatasının sırrı çözüldü! Haberi görünce emniyete koştu

"EĞİTİM AMAÇLI KULLANDIM"

Emniyetteki ifadesinde, "Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum" diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da bulunan kafatasının sırrı çözüldü! Haberi görünce emniyete koştu

Adli Tıp Kurumu'ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi.