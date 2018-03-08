Güçlü milletiz

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, dün HAKİŞDünya Kadın GünüProgramı'nda konuşmayaptı. "Tarihimizin vebugünümüzün tüm fedakarkadınlarını tazimle yadediyorum" diyen Erdoğan,Afrin Harekatı'na ilişkin dekonuştu. Erdoğan şunlarısöyledi: "Şu son Afrinhadisesi hamdolsun bizebir şeyi gösterdi. Bu milletgüçlü bir millet. Bu milletbir olunca, iri olunca, diriolunca, kardeş oluncaneler yapabileceğini ortayakoyuyor. Az önce son rakamıaldım. Şu anda 2 bin 960.Bu akşama (dün) kadar o 3bini aşar. Dağ taş demedenMehmedimiz ilerlemeyedevam ediyor. Er Rai,Cerablus, El Bab'ı kontrolaltına aldıysak Afrin'dede 2 bin kilometre alanıkontrolümüz altına alacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.