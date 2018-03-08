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Güçlü milletiz

Erdoğan, Operasyonu’nu böyle değerlendirdi: “Mehmedimiz, dağ taş demeden ilerliyor...”

Güçlü milletiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün HAKİŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuşma yaptı. "Tarihimizin ve bugünümüzün tüm fedakar kadınlarını tazimle yad ediyorum" diyen Erdoğan, Harekatı'na ilişkin de konuştu. Erdoğan şunları söyledi: "Şu son Afrin hadisesi hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor. Az önce son rakamı aldım. Şu anda 2 bin 960. Bu akşama (dün) kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmedimiz ilerlemeye devam ediyor. Er Rai, Cerablus, 'ı kontrol altına aldıysak Afrin'de de 2 bin kilometre alanı kontrolümüz altına alacağız."
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