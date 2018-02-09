Yavru vatan

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) heyeti, Halep'in Azez ve Cerablus ilçelerinde inceleme yaptı. TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam başkanlığındaki heyet, Suriyeliler'e, yatak, yastık, yorgan, soba ve yiyecek gibi yardımlar dağıttı. Heyet çocukları da oyuncaklarla sevindirdi. Suriye'nin farklı yerlerinde savaştan kaçarak güvenli kamplara gelen çocuklar, son olarak Atme'de PKK bombalarıyla katledilmişti. Yüz binlerce Suriyeli'nin yaşadığı kamplarda kalan çocuklar, kendilerine sıcak bir hayat imkanı sunan Türkiye'ye ve Mehmetçik'e teşekkür etti.
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