Çıkmış ehliyet sınav soruları - Ehliyet sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Çıkmış ehliyet sınav soruları, 10 şubatta yapılacak olan ehliyet sınavı öncesinde oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava girmeden bir kaç gün önce de hazırlıklarını sürdürmek isteyen sürücü adayları, geçmiş sınav sorularını çözüyorlar. Sınava girecek olan sürücü adayları sınav giriş belgesinin nereden alınacağını da öğrenmek istiyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?



2018 EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-1 10 Şubat 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 Nisan 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 Ağustos 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 Ekim 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 Aralık 2018 (saat 14.00)



EHLİYET SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girecek adayların giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce ilan edilir. e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak ya da MEB internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sınav giriş yerleri sorgulanabilir. Sınav esnasında giriş belgesinin adayın yanında bulunması gerekir.



EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar. Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.



DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak? "M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak. "B", "C1", "C", "D1", "D", "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" ve "F" sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek. Geri geri park etme: "B", "C1", "C", "D1" ve "D" sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, "BE", "C1E", "CE", "DE" ve "D1E" sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak. Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.